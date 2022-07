Schneider Electric amplía su oferta de aparamenta para MT sostenible y digital con GM AirSeT™ Comunicae

viernes, 15 de julio de 2022, 12:32 h (CET) La nueva gama GM AirSeT supone otro hito importante en el compromiso de Schneider Electric para desarrollar soluciones sostenibles de última generación. Los primeros proyectos que la incorporan ya están en marcha en Europa. La última solución impulsada por aire puro de Schneider Electric permite a las industrias y compañías de servicios públicos reducir el impacto ambiental de sus instalaciones e infraestructuras y optimizar el mantenimiento y las operaciones Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, amplía su oferta de aparamenta de media tensión sin SF6 con la nueva gama GM AirSeT, una tecnología GIS sostenible y digital para redes eléctricas y aplicaciones exigentes en edificios industriales e infraestructuras críticas.

Presentada en la Hannover Messe 2022, que se celebró del 30 de mayo al 2 de junio en Hannover (Alemania), GM AirSeT supone un nuevo hito en el compromiso de Schneider Electric para desarrollar soluciones sostenibles de última generación. La compañía ya está trabajando en estrecha colaboración con sus clientes que buscan avanzar hacia el aire puro dejando atrás el SF6, desde compañías de servicios públicos e industrias hasta edificios y centros de datos. Los primeros proyectos comerciales que incorporan esta solución ya están en marcha en Europa.

La llegada de esta nueva solución está totalmente alineada con la propuesta el pasado 5 de abril de la Comisión de la UE de endurecer la regulación de gases fluorados, incluido el hexafluoruro de azufre (SF6), el gas de efecto invernadero más potente del mundo y ampliamente utilizado en equipos eléctricos para alimentar instalaciones industriales electrointensivas, grandes edificios y la red. Esta acción política urgente es necesaria para cumplir con los objetivos climáticos y establece un cronograma para la transición hacia sistemas de energía más sostenibles. La gama GM AirSeT pone fin a la dependencia de las industrias pesadas del SF6 combinando la última aparamenta aislada con gas con aire puro y tecnología de vacío.

“Una regulación más estricta y el hecho de que ya exista una tecnología que nos permita eliminar el SF6 de la ecuación climática significan que ha llegado el momento,” dice Frederic Godémél, Executive Vice President of Power Systems and Services de Schneider Electric. “El impulso para implementar mejoras en los sistemas de energía nunca había sido tan fuerte. Y estamos listos para apoyar a nuestros clientes con tecnologías ecológicas y digitales multi-galardonadas.”

Una suite de innovaciones de media tensión galardonadas

La serie GM AirSeT, concebida para la industria y los servicios públicos, se une al resto de las soluciones de media tensión sin SF6 de Schneider Electric que contribuyen a la lucha mundial contra el cambio climático, como la gama SM AirSeT™, diseñada específicamente para aplicaciones de distribución de energía secundaria que utilizan aparamenta con aislamiento de aire, o la RM AirSeT™, una unidad principal de anillo (RMU) con aislamiento de gas (GIS) que se ha convertido en un potente arma para los operadores de red, ya que les ayuda a descarbonizar y modernizar la red, al mismo tiempo que permite a las empresas de distribución eléctrica mejorar el rendimiento operativo y la fiabilidad.

Clientes como GreenAlp en Francia, EEC Engie en Nueva Caledonia y Azienda Trasporti Milanesi en Italia ya han probado con éxito la tecnología de Schneider Electric en numerosos servicios públicos, infraestructuras y edificios.

Las soluciones de Schneider Electric también han recibido múltiples premios y reconocimientos como facilitadoras de la transición energética verde y eficiente. Entre ellos, el Industrial Energy Efficiency Award en la Hannover Messe, el premio Top 10 Innovations del Innovation for Cool Earth Forum y un IF Design Award. Además, el proyecto que llevó a cabo la compañía con E.ON en Suecia ganó el enerTIC Awards en la categoría de Smart Grid.

Las capacidades digitales desbloquean nuevos valores para los clientes

La tecnología de MT de aire puro de Schneider Electric posee una gama completa de capacidades alimentadas por datos nativas, que monitorizan el rendimiento de las aplicaciones de distribución eléctrica y permiten el mantenimiento preventivo basado en condiciones y predictivo.

Los sensores inteligentes integrados permiten a los usuarios monitorizar todas sus operaciones de forma remota y los datos obtenidos se introducen en potentes herramientas de análisis basadas en la nube, como las que ofrece EcoStruxure para obtener poderosos conocimientos accionables.

Las capacidades digitales nativas están disponibles en las gamas orientadas a futuro de Schneider Electric, como las MCSet Active, SM, RM y GM AirSeT Active.

“En edificios y operaciones grandes, críticas e industriales – como las de sectores como la fabricación de automóviles, instalaciones sanitarias y centros de datos, minería, metales o producción de petróleo y gas – los conocimientos digitales juegan un papel importante a la hora de anticipar problemas. Así, mejoran la seguridad y la eficiencia operativa, maximizan el tiempo de actividad y optimizan los esfuerzos y los costes de mantenimiento,” concluye Frederic Godémél.

