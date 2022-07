Roll up sigue siendo uno de los expositores publicitarios más utilizados Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de julio de 2022, 10:09 h (CET)

Con el propósito de exhibir un producto y sus características, el uso del roll up como expositor vertical es ideal. Este se establece como una opción dentro de la publicidad impresa sumamente efectiva a la hora de acercar información al público.

Llamativo, fácil de transportar y económico, este soporte de aluminio con tela tensada es recomendado por los expertos de la empresa srflyer.com, una imprenta física y online, especialista en impresión offset, digital, gran formato, rotulación y fabricación de una amplia gama de material promocional.

Innovación y atención personalizada Desde la página web de la compañía se muestra un catálogo con múltiples opciones para garantizar la efectividad de las estrategias de marketing, gracias a la máxima calidad de impresión que ofrece su maquinaria de última generación. La tecnología puntera se suma a la esmerada atención del personal, para que el cliente cuente con un roll up que destaque en ferias, congresos, en la entrada de los negocios o en cualquier otro evento.

Al ser auto enrollable en la base, la estructura, cuya imagen se imprime a una cara, es la preferida de quienes desean masificar su publicidad, debido a su bajo coste y su adaptabilidad.

Al comprar los roll up, el cliente de Srflyer.com recibirá la estructura metálica, la imagen gráfica personalizada impresa en la tela y una bolsa de nylon acolchada, para mayor protección. Con una altura estándar de 200 cm, el ancho de estos expositores oscila entre los 85 y los 240 cm.

Otra de las ventajas del roll up es que se puede incluir información detallada y varias imágenes. Además, este recurso publicitario ahorra inversión publicitaria, debido a que, cuando la información caduca, se puede cambiar la tela, conservando la estructura.

Uso fácil en cualquier espacio Ubicar el lugar donde más gente vea el roll up es el primer paso. En cuanto al diseño, los expertos de Srflyer.com recomiendan propuestas sencillas, con el fin de que la información se pueda leer desde lejos y llame la atención. La empresa recibe, vía online, diseños elaborados de sus clientes y también ofrece este servicio.

Las máquinas de Srflyer.com están listas para hacer realidad los roll up más funcionales y atractivos, así como otros productos. Por ejemplo, tarjetas, folletos, abanicos de cartón, carteles, calendarios, carpetas, pulseras, o lanyards, con una excelente relación precio-calidad.

Adaptabilidad, resistencia de los materiales, visibilidad, ahorro y calidad de impresión confluyen en los roll up de Srflyer.com como una de las mejores opciones para destacar un producto y sus características.

Desde Madrid, la empresa realiza envíos a toda España en tiempo récord, si se elige el servicio express. Ante las múltiples ventajas, el equipo de esta prestigiosa imprenta española afirma desde su página web: “Si tuviéramos que recomendar un elemento publicitario para comenzar en tu negocio, el roll up sería el escogido”.



