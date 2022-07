Acto de presentación del Libro blanco de la Salud Visual en España 2022 Comunicae

viernes, 15 de julio de 2022, 09:43 h (CET) El martes 19 de julio se presenta en Madrid el Libro Blanco de la Salud Visual en España 2022, un ambicioso proyecto editorial auspiciado por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, que suma ya su sexta edición, y que se ha consolidado como una obra referente del sector El acto de presentación del Libro Blanco de la Salud Visual en España 2022 tendrá lugar en Madrid, el próximo martes 19 de julio, en la sede del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, encabezado por el presidente del Consejo General, Juan Carlos Martínez Moral, y acompañado por el Dr. Andrés Gené Sampedro y el Dr. Ángel Salmador Martín, ambos miembros de la Sociedad Española de Optometría.

Datos del Libro Blanco

El 75% de los médicos de atención primaria opina que la demanda asistencial por problemas relacionados con la visión es muy o bastante frecuente.

Dos de cada tres derivaciones a oftalmología son por problemas refractivos (más de un millón cada año). El sistema nacional de salud podría ahorrar cincuenta millones de euros al año integrando ópticos-optometristas en atención primaria.

El 88% de los médicos de atención primaria consideran que el profesional idóneo para una valoración del estado refractivo o de la visión binocular es el óptico-optometrista.

El 76% de los españoles, manifiesta tener algún problema de salud visual.

Los ciudadanos que se revisan periódicamente su visión (70%) lo hacen mayoritariamente en establecimientos sanitarios de óptica, 47% (siete puntos más que en 2017), un 27% en oftalmólogos privados (seis puntos menos que en 2017) y solamente un 12% en centros de salud (ocho puntos menos que en 2017).

Aún hay un 30% de la población que no revisa nunca su visión, lo cual supone un grave problema de salud pública.

El 85% de los españoles le parece bien/muy bien que ante un problema de salud visual, antes de que su médico lo derivara al oftalmólogo, hubiera un óptico-optometrista que lo atendiera. Datos del acto de presentación

Martes, 19 de julio, a las 11,00 h. Sala de la Organización Colegial Óptico-Optométrica del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas

c/ Princesa, 25 – 4ª planta – Madrid

Telf.: 91 541 44 03/04

Al finalizar el evento se distribuirá el Libro Blanco de la Visión en España 2022 a todos los asistentes

Se ruega confirmación:

José M. Valdés Alonso

Tlf.: 619 37 91 82



