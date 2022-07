Grupo Castilla lanza Omne RH, un software de RRHH basado en tecnología Microsoft Dynamics Business Central Comunicae

viernes, 15 de julio de 2022, 09:19 h (CET) Para la distribución de este producto, desarrollado en modalidad Cloud, exclusivo en toda España, Grupo Castilla abre una nueva línea de colaboración con el canal de Partners de Microsoft La empresa tecnológica de Recursos Humanos Grupo Castilla saca a mercado el único software español de gestión de nóminas y RR.HH. desarrollado nativamente con tecnología Microsoft Dynamics Business Central, en la nube. Esta nueva aplicación, llamada Omne RH, complementa la solución Microsoft Dynamics Business Central, ampliando su alcance funcional.

Para la distribución de esta solución, Grupo Castilla abre una nueva línea de negocio a través del canal de Partners de Microsoft Dynamics Business Central. De hecho, desde la compañía de software de RRHH afirman que ya están colaborando con los primeros Partners -como PKF Attest, una de las diez mayores firmas del país especializada en servicios profesionales para empresas e instituciones y Gold Partner de Microsoft Dynamics Business Central-. Francisco Gallego, director socio de IT & Consultoría de PKF Attest, asegura que “Gracias a esta colaboración, podremos ofrecer una solución adicional a nuestros clientes, en un contexto muy marcado por la transformación digital de personas, organizaciones e industrias de todo el mundo”.

La solución nace con el objetivo de cubrir una necesidad de mercado en el segmento de organizaciones que utilizan tecnología Microsoft y que desean tener sus soluciones corporativas en un mismo entorno tecnológico, incluida la gestión de nóminas y los RR. HH.

Marcos Torres, director Comercial y Marketing de Grupo Castilla, destaca “la colaboración que ha mostrado el equipo de Microsoft en el proceso de homologación de Omne RH y en su afán de dar visibilidad a los Partners, comprometiéndose con su modelo de negocio a favor de la digitalización y el cambio de modelo de licenciamiento al SaaS (Software as a Service)”.

Juan Chinchilla, director de Aplicaciones de Negocio de Microsoft España, apunta que “siempre es motivador ver cómo distintos sectores -en este caso el de los RRHH- pueden beneficiarse de una plataforma como Dynamics Business Central para integrar todos sus procesos y tareas en un único espacio, pudiéndolos relacionar entre sí. Estamos convencidos de que Omne RH beneficiará a muchas empresas, especialmente pymes, de nuestro país”.

Omne RH es el claro resultado de la voluntad de Grupo Castilla de trabajar juntamente con el canal de Partners de Microsoft para potenciar el impulso de soluciones que faciliten un entorno de trabajo ágil, accesible y, sobre todo, intuitivo.

Grupo Castilla es una de las compañías españolas líder en soluciones de software y servicios de conocimiento en el ámbito de los RRHH. Fundada en 1979, inicialmente, como una compañía de base tecnológica, ha sabido evolucionar para convertirse en partner de RR.HH. de sus más de 2.800 clientes y consolida una red de 22 oficinas repartidas por todo el territorio nacional. Cerró 2021 con 14 millones de euros de facturación, dispone de un equipo humano de más de 280 profesionales y en 2022 espera alcanzar una cifra de negocio cercana a los 21 millones.

