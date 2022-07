Vannilo Holding invertirá 1M € en empresas en crecimiento durante el próximo año Emprendedores de Hoy

En el desarrollo de cualquier proyecto de emprendimiento, surgen inconvenientes que pueden frenar e impedir su crecimiento, sobre todo en el aspecto económico.

Esta dificultad es la que fuerza a muchos emprendedores a buscar quien pueda invertir en su negocio para potenciar su alcance y acelerar su presencia en el mercado. Por esta razón, el grupo Vannilo Holding presenta un atractivo plan de inversión en proyectos que van más allá de la propia inversión monetaria para impulsar el crecimiento de empresas en España.

Vannilo Holding cuenta con un programa de inversión para ayudar a emprendedores En todos los sectores cada día surgen nuevas ideas y propuestas de negocio con gran potencial de éxito que no se desarrollan en su totalidad por falta de soporte financiero. En la actualidad, Vannilo Holding está desarrollando un programa de inversión de proyectos para estas empresas que necesitan un impulso económico en el desarrollo de su negocio. En este programa, destinan un millón de euros para la inversión en empresas que muestren propuestas sólidas y con ambición. El programa ya se encuentra activo y seguirá operando hasta finales del año 2023.

Esta financiación está extendida a todos los proyectos del mercado relacionados con el área de salud, deportiva, media, financiera, inmobiliaria y sector servicios.

¿Cómo funciona Vannilo Holding? Vannilo Holding está integrado por un equipo de profesionales del ámbito financiero especializados en el área de la inversión en empresas. Esta compañía tiene especial interés en proyectos de empresas que ya están en funcionamiento y que quieren mejorar su posición competitiva en el mercado. Será necesario presentar los números conseguidos por la empresa hasta la fecha, un business plan, así como una presentación en la que se indique cuánto dinero necesita la empresa y a qué partidas pretende destinarlo.

Uno de los pilares de trabajo de esta sociedad es la sinergia entre las empresas que participan en el holding, lo cual permite el aprendizaje de conocimientos, experiencias, valores y riesgos de cada una de ellas. Además, ponen en funcionamiento un plan integral que permite desarrollar todas las áreas necesarias de los proyectos que se van sumando al holding, lo cual incluye el aspecto fiscal, financiero, marketing y legal. Todo esto tiene como consecuencia la optimización competitiva y el crecimiento del volumen de negocio de todas las compañías que participan.

Además, como muestra de los recursos que pueden proporcionar a los proyectos del grupo, es posible revisar su blog o redes sociales, donde la creación de contenido relacionado con el crecimiento empresarial es parte de su estrategia para atraer a los proyectos con ambición de crecer.

Hoy en día, Vannilo Holding presenta uno de los sistemas de inversión más destacados del sector financiero para proyectos de emprendedores y empresas en España. Con su programa de inversión, no solo aporta capital, sino todas las herramientas necesarias para potenciar el éxito en cada una de las propuestas.



