viernes, 15 de julio de 2022, 09:07 h (CET) El empresario español Vicente González-Lizondo ha registrado una patente de sello de fabricación exclusivamente europea para distinguir las producciones realizadas dentro de la Unión Europea de las realizadas en China o la India, mercados claramente desleales, que no cumplen con los protocolos establecidos por la ONU y están acabando con la salud del planeta El empresario valenciano Vicente González-Lizondo vuelve a sorprender tras la creación de una máquina que elimina el 100% de los microorganismos patógenos de las bandejas de los aeropuertos y ofrecérsela totalmente gratis a todos los aeropuertos nacionales para combatir la propagación del Covid-19.

En esta ocasión, el empresario español ha registrado una patente de sello de fabricación exclusivamente europea para distinguir las producciones realizadas dentro de la Unión Europea de las fabricadas en Indonesia, China o la India, mercados que en opinión del empresario son claramente desleales, no cumplen con los protocolos establecidos por la ONU y están acabando con la salud del planeta. Este sello EM (European Manufacture) además de identificar el manufacturado europeo creando una marca fuerte y solvente cara el mundo, pretende ser el conector regional que la UE necesita para asentar su proyecto político europeo.

Según el propio González-Lizondo la deslocalización industrial y su ingenua promoción por los países occidentales, han sido los causantes de la pérdida de más de 40 millones de puestos de trabajo en Europa desde el inicio de la globalización, convirtiendo a los europeos en cómplices de sus propios problemas económicos y sociales. Vicente González-Lizondo asegura que la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio OMC a principios de este siglo, ha supuesto un cambio en la hegemonía mundial que ha desestabilizado a occidente y puesto en peligro el futuro de Europa.

Tras realizar el análisis oportuno desde 2001 hasta la fecha, se han perdido en la Comunidad Valenciana más de 360.000 puestos de trabajo de los cuales un 95% provenían de la industria tradicional manufacturera (Textil, zapatos, juguetes, hogar, menaje y herramientas) productos que se importan de países de bajo costo y colapsan el mercado europeo. González-Lizondo explica “todos esos productos que compramos en las tiendas de multi-precio, bazares, o centros comerciales, antes se fabricaban en Valencia, Castellón y Alicante, esa industria hay que recuperarla”.

El empresario Español tras registrar esta nueva patente FABRICADO EN EUROPA, explica que este sello de calidad no impide el libre comercio, sino informa al consumidor el origen de la fabricación del producto que lo porte, lo que significa, que ese producto será un fabricado que ha superado todas las normas que se exigen en la UE tanto medio ambientales como socio-laborales, es decir, el consumidor por primera vez tendrá la posibilidad de reconocer lo que está adquiriendo y optar por un producto hecho en Europa con todo lo que eso conlleva.

González-Lizondo industrial experto en Relaciones internacionales, mercados asiáticos y deslocalización industrial, piensa que ya ha llegado la hora que el consumidor tome conciencia de lo que compra y que entienda que detrás de un MADE IN CHINA existe un mundo de desigualdad y agresiones contra los derechos humanos, además de una falta de cumplimiento de todas las normas establecidas para el cuidado y futuro del planeta.

A día de hoy solo existe un “sello” aprobado, que solo vale, para permitir la libre circulación del producto que lo porta por el mercado europeo, pero no indica cómo se ha producido o si cumple con las normativas europeas establecidas.

El nuevo sello FABRICADO EUROPEO o EUROPEAN MANUFACTURE aspira a ser reconocido por el parlamento europeo, esto supondrá un antes y un después en lo que a comercio justo se refiere. Vicente González-Lizondo se convierte en filántropo industrial ya que, en esta ocasión, también pretende regalar tanto la patente como su desarrollo al PARLAMENTO EUROPEO y como indica “con un poco de voluntad política podamos volver a la cordura y se termine con la deslocalización industrial en Europa. En palabras del mismo empresario -La Comunitat Valenciana podría ser la primera región de Europa en conseguir el pleno empleo, si volvemos a una reindustrialización justa, verde, de calidad e igualitaria- y esperamos que le sucedan el resto de autonomías y países europeos".

Para hacer llegar la patente al parlamento europeo González-Lizondo lo pretende hacer mediante http://valenciaunida.es, el nuevo partido político donde él mismo es presidente, ya que considera que el tema de la desindustrialización europea es causa directa de la gestión política que se ha ido sucediendo desde la globalización, "es un problema político que requiere soluciones políticas".

Para todas aquellas empresas que estén interesadas en el sello Europeo FABRICADO EN EUROPA se pone a su disposición el mail directo de Lizondo@fabricadoeuropeo.es donde les serán atendidas todas sus dudas y la web http://fabricadoeuropeo.es donde podrán darse de alta como fabricantes y participar en el desarrollo del sello europeo para sus productos.

