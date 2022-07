TeBorramos sobre el uso de las marcas de competidores como palabras clave en Google Ads Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de julio de 2022, 08:42 h (CET)

En la actualidad, Google Ads se ha consolidado como uno de los recursos publicitarios con mayor potencial, al ofrecer a las marcas la posibilidad de ampliar el alcance de sus productos o servicios a través de la implementación de palabras clave que responden a la intención de búsqueda de los usuarios y, al mismo tiempo, contribuyen a su posicionamiento.

Una práctica muy habitual entre las empresas que usan esta herramienta es hacer uso de los nombres de sus competidores para atraer mayor número de clientes. Sin embargo, usar las marcas de competidores como palabras clave en Google Ads puede salir muy caro, ya que según los expertos de TeBorramos, esto puede generar sanciones legales que deriven en el pago de grandes sumas de dinero y afectar la imagen de la marca al verse involucrada en un procedimiento judicial por este tipo de acciones.

Consecuencias legales de usar la marca de competidores en Google Ads Hasta hace poco, el uso de las marcas de competidores no representaba un problema legal. En España, una sentencia del Tribunal Supremo del año 2016 rechazó la demanda interpuesta por una marca de zapatos, por el uso de su nombre como palabra clave por un competidor. Consecutivamente, en el 2017, ocurrió una situación similar con una marca de ascensores que demandó a una empresa con servicios parecidos por hacer uso de su nombre en sus anuncios de Google Ads.

Sin embargo, esta situación parece haber cambiado en una reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Primera Instancia en conjunto con la Audiencia Provincial de Madrid, quienes han ratificado el fallo del TS relacionado con la denuncia realizada por una clínica odontológica al notar que otra compañía del mismo sector había incluido el nombre de su marca registrada dentro de las palabras clave para sus anuncios de Google Ads sin consentimiento. La decisión de los órganos judiciales benefició a la mercantil afectada, la cual recibirá una indemnización de 600.000 € que deberá pagar la marca competidora por hacer uso de su nombre.

Evitar el empleo de marca de competidores es la solución Si bien estas situaciones legales no suelen ser comunes, la sentencia del TS se caracteriza por marcar un precedente para las empresas que acostumbran a hacer uso de marcas de competidores en sus anuncios publicitarios mediante Google Ads. En ese sentido, los profesionales de TeBorramos reiteran que esta falta puede generar procesos legales que afecten a la organización a nivel corporativo y económico, por lo cual recomiendan evitar este tipo de acciones.

Como profesionales especializados en áreas del Derecho, el equipo de TeBorramos se caracteriza por ofrecer asistencia en reclamaciones legales ante situaciones de violación de derechos a causa de publicaciones en internet, así como también por el uso de marcas de competidores en los anuncios de Google Ads.



