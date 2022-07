Dudas sobre si la expareja está siendo responsable con la custodia compartida de menores, por CTX Detectives Privados Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La custodia compartida de menores es una figura que contempla que los hijos convivan con ambos padres en caso de separación, tomando decisiones sobre la vida de los menores conjuntamente. No obstante, existen ocasiones en las que uno de los progenitores incumple algunas de las obligaciones, por lo que es necesario denunciar la situación judicialmente, aportando las pruebas correspondientes.

Para ello, la agencia CTX Detectives Privados cuenta con profesionales que ayudan a demostrar la falta de cumplimiento de una de las partes, siendo decisivos en la resolución judicial que puede llegar a modificar las condiciones de la custodia.

¿Cómo descubrir el incumplimiento de la custodia compartida? La custodia compartida de menores regula que, una vez terminada una relación, ambos padres tengan una cantidad igual de tiempo de crianza de sus hijos, decidiendo sobre su educación, alimentos, hogar o cualquier otra necesidad de los menores. Si bien este sistema presenta muchos beneficios para los niños, puede suceder que uno de los progenitores incumpla alguna de las obligaciones estipuladas legalmente, por lo que es necesario aportar pruebas y evidencias para acreditar dicho comportamiento ante el Juzgado.

Para esto, en España es posible contratar detectives privados para realizar investigaciones que permitan recabar pruebas con validez legal. Así, los investigadores de CTX Detectives Privados podrán comprobar y documentar si se está respetando el régimen y tiempo de visitas, si una de las partes cuenta con el tiempo y los medios necesarios para hacerse cargo del menor o si está delegando la labor en los abuelos o terceras personas, entre otras cuestiones.

Detectives privados para custodia de menores, con CTX Detectives Privados Realizar una investigación privada que fundamente las sospechas de incumplimiento del régimen es una de las mejores opciones para contar con pruebas veraces que puedan ser presentadas ante un juez para la revisión de la custodia. Entre algunos de los motivos que pueden generar el retiro de la misma se encuentran las conductas violentas o agresivas con el menor, no brindarle la atención necesaria, cometer un delito grave que pueda implicar una pena de prisión o adicciones e inestabilidad laboral.

En este sentido, la agencia de detectives CTX cuenta con investigadores privados con amplia experiencia en lo referente a custodia de menores, además de un alto porcentaje de éxito en las investigaciones llevadas a cabo. A través de su equipo multidisciplinar, garantizan a sus clientes responsabilidad, compromiso y discreción para asegurar un resultado satisfactorio.

Visitando la página web de la firma, los usuarios pueden contactar con un detective privado, exponiendo su problema con el mayor nivel de detalle posible para que los profesionales se encarguen de brindar asesoramiento y diseñar un presupuesto a medida.



