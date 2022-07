Cuidado medioambiental en la producción del suplemento JP Tró Extract Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

A lo largo de la historia, mucha gente ha optado por el uso de las plantas con fines medicinales. No obstante, la fabricación de estos productos, teniendo en cuenta la naturaleza de los ingredientes, debe estar muy controlada para evitar dañar el medioambiente.

Si una persona desea asegurarse de que realiza una compra sostenible, lo recomendable es optar por empresas que hagan una labor adecuada durante la producción de los suplementos alimenticios a base de plantas. Este es el caso de SiArt Swiss Company, que se encarga de comercializar el suplemento JP Tró Extract.

JP Tró Extract y su labor social y ecológica JP Tró Extract destaca entre los distintos suplementos alimenticios del mercado gracias a su fórmula exclusiva, la cual ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico. El producto tiene extracto de Polypodium Leucotomos, un helecho nativo de América y algunas otras partes del mundo. Para la producción del suplemento, el equipo encargado cultiva muestras pertenecientes a la familia de las polipodiáceas. Esto forma parte de un plan para mantener la biodiversidad y reducir el riesgo de extinción de las plantas.

Además de fomentar el cuidado del medioambiente, la elaboración del producto permite la implantación de un amplio sistema de trabajo, dando empleo a un gran número de familias nativas de las tierras donde se conservan los helechos. Estas zonas suelen tener pocas herramientas de desarrollo, por lo que la obra de la empresa es una oportunidad de ayudar a los más necesitados mediante la labor social.

¿Cómo mejora el entorno la labor de JP Tró Extract? La empresa trabaja con un comité que lleva a cabo investigaciones científicas sin ánimo de lucro. De esta forma, la marca aporta buena parte de su esfuerzo a la lucha contra enfermedades cuyos tratamientos no pueden pagar las personas más desfavorecidas.

Debido a que la marca es un homenaje a su creador D. Justo Puig Tró, su labor estará estrechamente relacionada con la inminente creación de la Fundación Justo Puig Tró, que ya trabaja desde hace un año en la suma de voluntades. Ambos equipos colaboradores intentan asociarse con organizaciones y entes gubernamentales para ayudar a la población de aquellas partes del mundo donde se cultivan y recolectan plantas con propiedades medicinales. Esto resulta esencial en el fomento de la sostenibilidad y el comercio justo.

La labor social y ecológica de JP Tró Extract se ha enmarcado en el objetivo establecido por su creador desde el principio: mejorar la calidad de vida de las personas. Gracias a la producción y venta de este suplemento alimenticio, la empresa SiArt Swiss Company podrá seguir dirigiendo su esfuerzo al servicio de la salud y la ciencia.



