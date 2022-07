Estética y funcionalidad en el nuevo modelo de Inirt Atelier Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Uno de los principales accesorios para muchas mujeres es el bolso de mano, el cual es sumamente útil a la hora de llevar objetos de uso cotidiano, como las llaves, cosméticos o la cartera, y a la vez, es capaz de complementar un look, como accesorio de moda. No obstante, entre tantas marcas y modelos en el mercado, es complejo encontrar uno que resalte en ambas características.

Una de las mejores opciones para conseguir un bolso novedoso, práctico, a precios competitivos y con un diseño único en cada ejemplar, es Inirt Atelier, una marca de bolsos hechos a mano, con una profunda pasión y tradición en el tejido, de la cual ha surgido el bolso Micro Inirt, un nuevo modelo que destaca tanto por su estética como su funcionalidad.

Un bolso cómodo que aporta elegancia y distinción Micro Inirt es la versión mini del modelo clásico de esta marca, el Inirt, un bolso de tipo tote bagfabricado a mano con técnicas artesanales, que imprimen un toque único a cada ejemplar. Este nuevo modelo conserva la esencia de la versión clásica de esta marca y, de igual forma, lleva neopreno 3D entre los tejidos para proteger cualquier objeto en el interior, así como un cierre de imán incrustado a mano. Su asa mide, generalmente, 105 centímetros de largo, aunque se la puede pedir a medida, y está conformada por una cadena de aluminio, que aporta un toque de distinción en el diseño.

Si bien cada bolso tiene una esencia única, los diseños del Micro Inirt son muy peculiares. En algunos casos, se producen pocas unidades, mientras que otros diseños representan una confección exclusiva, de un solo ejemplar. Se puede escoger el color de su cadena entre tres tonos: oro viejo, plata o negro y, a través de su página web, cada usuaria puede tomar la iniciativa y solicitar los diferentes diseños que publican constantemente alrededor de este nuevo modelo.

Tradición familiar traducida en pasión por la confección Los bolsos Inirt se caracterizan, además de su diseño y calidad, por la pasión que tiene este taller hacia el tejido, y que se puede sentir en cada fibra de sus diseños. Esta empresa familiar representa la convergencia entre una larga tradición en el tejido y una formación profesional que lleva el timón de este negocio. La confluencia de estas experiencias, a través de tres generaciones, se materializa en los tote bags marca Inirt, un bolso de mano ideal para cualquier ocasión, que destaca por su estética, funcionalidad y el toque único de cada confección.

El interior de estos bolsos es ideal para llevar una portátil, gracias al neopreno 3D, a la vez que cuenta con varios bolsillos para añadir todo tipo de utensilios, así como una cinta práctica para encontrar las llaves al instante. El exterior, por su parte, lleva siempre alguna textura especial, como gasas, bordados, mikados, viscosas y otros detalles que reflejan la creatividad, originalidad y pasión que sus creadoras ponen en la elaboración de cada ejemplar.



