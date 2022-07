Enbabia Infused, la coctelería que se ha convertido en un referente nacional Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Los cócteles son una de las bebidas que más disfrutan las personas, principalmente quienes disfrutan de salir de fiesta y del ocio nocturno. La razón de su popularidad es que estas bebidas son capaces de ofrecer sensaciones únicas, gracias a las diferentes mezclas de sabores, aromas, texturas, y licores que hacen que disfrutarlos sea toda una experiencia.

La capital española es una de las ciudades que más disfruta de los cócteles y es, ahora mismo, la sede de una coctelería que se ha convertido en todo un referente a nivel nacional. Se trata de Enabia Infused, una coctelería en Madrid, cuya popularidad no deja de aumentar en España.

Enabia Infused, el epicentro de los cócteles en Madrid Las personas que deseen encontrar una coctelería en Madrid, pueden entrar en Enabia Infused, un lugar muy recomendado.

Se trata de un establecimiento que no solo ha logrado conquistar y atrapar el corazón de los madrileños, sino que, además, también se ha convertido en todo un referente a nivel nacional.

De hecho, es actualmente una de las coctelerías más premiadas de la capital española, gracias a sus extraordinarias bebidas, la mayoría de preparación propia. Estas logran combinar de manera única una variedad de sabores que cautivan a quienes las prueban.

Todo esto también ha sido gracias a su amplia experiencia en cuanto a cócteles se refiere, con una trayectoria que supera los 20 años de historia. Recientemente, la firma ha iniciado una alianza con Infused Craft Spirits, con lo cual ha logrado dar un nuevo giro a su carta, creando nuevos sabores que no se han probado nunca antes y que prometen seguir encantando a quienes llegan a su local.

Una coctelería establecida en uno de los mejores locales de Madrid Esto es justamente lo que confirma el portal Trip Advisor, en donde se ubica al local de Enabia Infused como uno de los 5 mejores locales de todo Madrid en cuanto a vida nocturna se refiere.

Esto se debe a que, efectivamente, el lugar está pensado para el máximo disfrute de todos los que asisten a pasar un buen rato en él. Allí no solo se ofrecen sus extraordinarios y exclusivos cócteles, sino que también cuenta con una excelente iluminación y sonido. Además, en todo momento se pone lo último de la música actual de géneros como el pop, rock, reguetón y más. La idea es que las personas no solo disfruten de una buena bebida, sino que además disfruten de bailar en la pista al ritmo de la buena música.

Por último, a través del sitio web de Enabia Infused se puede reservar la entrada y consumiciones VIP, con las cuales podrán acceder a ventajas exclusivas sobre aquellos clientes que no reserven vía online. Adicionalmente, la coctelería cuenta con perfiles en redes sociales, las cuales también se pueden seguir para estar al tanto de todas sus novedades.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.