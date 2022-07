El Hyaluronic Serum de mesoINSTITUTE, un aliado para una piel perfecta Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 17:26 h (CET)

Si se tiene la piel apagada, estresada o transpira en verano, el Hyaluronic Serum/S01 de mesoINSTITUTE se establece como una opción ideal para la piel envejecida que presenta sequedad y deshidratación. Este laboratorio pone a disposición de los usuarios una solución para la piel que transpira en verano de la mano de su Hyaluronic Serum/S01.

Los sérums de mesoINSTITUTE facilitan la difusión de nutrientes altamente concentrados directamente en la piel. Esta los absorbe en profundidad, en lugar de quedarse en la superficie como las clásicas cremas hidratantes.

Formulados con una alta concentración de péptidos, oligoelementos, minerales y vitaminas, tienen acción sinérgica actuando sobre las diferentes capas de la piel, particularmente sobre las células madre, facilitando así la recuperación de textura, brillo y minimización de arrugas, consiguiendo un claro efecto antiedad tras las primeras aplicaciones.

Los principios activos de los sérum están más concentrados que los de los geles y cremas clásicos, por lo que los resultados son más rápidos y evidentes.

La textura ligera de los sérum facilita su absorción. Además, son tolerados por todo tipo de piel y no dejan sensación grasa.

En ese sentido, es posible recargar la luminosidad natural de la piel con esta dosis diaria de sérum con ácido hialurónico que funciona muy bien con todo tipo de piel.

El Hyaluronic Serum/S01 es la última generación de cuidados hidratantes para la piel, que no actúa solo sobre la epidermis superficial, sino a nivel de las células de la piel y de la dermis para tratar eficazmente la sequedad cutánea.

Contiene una matriz especializada de ácido hialurónico suavizante de la piel, glucosamina y niacinamida que penetra en la superficie de la piel para ayudar a retener la humedad, manteniendo la piel hidratada, ayuda a preservar el agua esencial de las células de la piel al estimular la formación de aquaporina-3, restaura las uniones de células para evitar la pérdida de agua transepidérmica y estimula la síntesis de colágeno para mejorar la elasticidad de la piel.

Mantiene la piel hidratada durante todo el día y contribuye a reafirmar y tensar la piel flácida, reduce la flacidez, tensa y proporciona definición y plenitud.

También combate los radicales libres del envejecimiento prematuro, mejora la elasticidad de la piel y minimiza la apariencia de líneas finas y arrugas, incluidas las líneas finas alrededor de los ojos.

Cuidados de la piel sin especificidad de género Este sérum se conforma de propiedades como Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Niacinamide, Tocopheryl acetate, Glucosamine sulphate, Aloe barbadensis Gluconolactone y tiene una gran utilidad en la restauración de la piel apagada y estresada, así como en fomentar una renovación celular más rápida. Además, también permite aumentar la luminosidad juvenil, minimizar la apariencia de líneas finas, arrugas y poros dilatados y proporciona humectación adicional, aumentando significativamente la función protectora de la capa córnea de la epidermis. Entre sus beneficios también destaca el hecho que aporta un efecto antienvejecimiento adicional, así como un efecto fotoprotector y lucha contra el fotoenvejecimiento y antiinflamatorio.

Los productos mesoINSTITUTE© HOME CARE están creados para ser útiles para producir los mejores resultados para la piel en un uso seguro y cómodo.

Los activos utilizados son de la más alta calidad, cultivos no transgénicos, por sus propiedades únicas beneficiosas para la piel y resultados probados en estudios de investigación.

Para el laboratorio, el trabajo no es solo brindar al cliente el mejor producto que pueda obtener, sino también proporcionarle el producto que le brinde la confianza y el resultado para que se sienta y se vea mejor.



