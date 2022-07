Vitaliderma crea productos de cosmética a partir de ingredientes totalmente naturales, como el Bio-Peeling Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 16:48 h (CET)

El cuidado de la piel, principalmente la del rostro, es fundamental para mantener una buena apariencia, pero también para retardar los signos más visibles del envejecimiento. Si bien en el mercado existen algunos tratamientos faciales, los más indicados para resultados efectivos y seguros son los formulados de manera natural.

Vitaliderma es una firma creadora de tratamientos y productos de cosmética elaborados a partir de ingredientes totalmente naturales, elaborados desde el respeto al ser humano y a la naturaleza. Entre su amplia gama de productos, se encuentra por ejemplo elBio-Peeling, que contiene una variedad de propiedades y mejora notablemente la salud de la piel.

Un producto de peeling natural para restaurar la belleza y salud de la piel El Bio-Peeling es un tratamiento 100% natural, elaborado principalmente a partir de distintos extractos de hierbas y perfluorocarbono, constituyendo una terapia herbal para la piel en su forma más avanzada. El producto favorece una activación profunda de la piel, ideal para recuperarla de los efectos del acné, cicatrices, arrugas, manchas, etc. Su fórmula libre de ácido permite que la persona no tenga que quedarse en casa durante mucho tiempo, ya que la piel nueva estará formada en un lapso de alrededor de 8 días. Por sus características y propiedades, es ideal para pieles con acné y rosácea, piel grasa con impurezas, espinillas, cicatrices, pieles con arrugas o cansadas, psoriasis e hiperpigmentación, entre otros casos.

Además de tener todos estos beneficios, este tratamiento también aumenta el metabolismo, asegurando de esta manera un completo restablecimiento y desintoxicación de la piel.

Asimismo, mejora el riego sanguíneo y oxigena las células, activa la producción de colágeno y elastina, elimina células muertas, libera la piel de toxinas, reduce la producción de cebo y, encima de todo, aporta un aspecto radiante, todo de manera segura y natural.

Los interesados pueden acceder a la página web oficial de Vitalderma para encontrar más información sobre su amplia gama de productos naturales para el cuidado de la piel.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.