Consejos para elegir un casco ciclismo adecuado, por Sanferbike Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 15:48 h (CET)

El casco ciclismo es una de las herramientas de protección más importantes para los ciclistas y un componente de uso obligatorio para los conductores menores de edad. Además, ya sea una competición o una salida habitual al trabajo en bici, los organismos de seguridad siempre aconsejan el uso de un casco para pedalear.

Por esta razón, Sanferbike, una tienda experta en la venta de artículos para ciclismo, ofrece una variedad de cascos para ciclistas en diferentes modelos, usos, colores, marcas, etc.

5 consejos claves para elegir un casco de ciclismo El primer consejo clave que Sanferbike da a los ciclistas principiantes y profesionales es que se enfoquen en conocer acerca de las tecnologías en materia de seguridad. Un ejemplo de ello es saber sobre las siglas MIPS (Multi-directional Impact Protection System) para proteger contra impactos direccionales. De igual manera, existen cascos con tecnología SPIN que poseen almohadillas interiores, o EPS (poliestireno expandido), entre otros. El segundo consejo es elegir un casco adaptado al tipo de ciclismo (carretera, montaña, urbano, etc.) que se practique, ya que de ello dependerá que se adapte mejor a las necesidades de cada corredor. Otro consejo antes de escoger un casco de ciclismo es buscar la mayor comodidad posible, eligiendo la talla correcta o con un buen sistema de ajuste. La ventilación también es otro punto clave a tener en cuenta, sobre todo para los días más calurosos. Por último, Sanferbike recomienda a los ciclistas prestar atención al peso del casco y adquirir uno que no dificulte en absoluto el movimiento durante la conducción.

Cascos de ciclismo de alta calidad en Sanferbike Sanferbike ofrece a los ciclistas cascos para todo tipo de usos, montaña o MTB, carretera, triatlón, pista, para uso urbano o los de uso infantil. Además, hay gran variedad de modelos, diseños, colores, precios y tamaños de cascos para complacer los intereses de cada uno de sus clientes. Las personas pueden observar esta diversidad en las 4 tiendas físicas de Sanferbike ubicadas en Madrid o a través de su tienda online, la cual dispone de varias herramientas para encontrar de forma rápida y precisa el artículo deseado. Por otra parte, la compañía trabaja con marcas reconocidas a nivel mundial en el mundo del ciclismo como Bell, POC, Giro, Bontrager, Kask o Scott, entre otros. Además, Sanferbike siempre dispone de descuentos y ofertas para que todos los ciclistas de España puedan obtener los productos necesarios y pedalear con la mayor protección y comodidad posible,con multitud de modelospara hombres, mujeres y niños. A su vez, dispone de una gama de productos de alta calidad en componentes, accesorios, electrónica, vestuario y todo tipo de bicicletas de las mejores marcas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.