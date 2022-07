Llega un curso de emprendimiento diferente al resto, por Asepyme Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 14:50 h (CET)

En la actualidad, emprender es una de las incitativas más populares, especialmente en los jóvenes y adultos que buscan con desespero obtener su libertad financiera. Sin embargo, este desespero ha llevado a muchos a iniciar con mal pie un negocio emprendedor. Como resultado de ello, más del 90 % de los emprendimientos no llegan a su cuarto año de vida. Para evitar esto, Asepyme y Rogelio Villalba ofrecen una formación profesional y exclusiva para emprendedores diferente al resto de los cursos de emprendimiento que pueden encontrarse en el mercado actual.

Nuevo lanzamiento de un curso para emprendedores en España Rogelio Villalba, asesor de emprendedores y CEO de Asepyme, ha creado un curso de emprendimiento para ayudar a las personas a validar su idea y dar de alta su negocio.

Asimismo, su objetivo es que los emprendedores puedan conseguir la mayor rentabilidad posible en la ejecución de una idea emprendedora. Este curso está diseñado para responder la mayoría de las preguntas que suelen hacerse las personas sobre cómo poner en marcha su primer negocio.

Entre estas preguntas se pueden definir aquellas relacionadas con si es o no una buena idea asociarse, constituir una sociedad o trabajar como persona física, a qué obligaciones fiscales y laborales habrá que enfrentarse, etc. Además de esto, Rogelio Villalba cuenta con 36 años de experiencia como asesor experto en emprendimiento, es socio en más de 20 empresas, algunas de ellas participadas por incubadoras y aceleradoras de reconocido prestigio en España.

Por eso, conoce cada uno de los riesgos y puntos clave para iniciar un negocio exitoso. El curso consta de 90 vídeos, recursos, plantillas y ejercicios que están divididos en 3 módulos: modelo de negocio, cómo arrancar un negocio y cómo gestionar el mismo.

11 aspectos clave antes de iniciar un emprendimiento El primer aspecto a tener en cuenta, según Rogelio Villalba y Asepyme, antes de iniciar un negocio emprendedor es validar la idea de negocio, evaluándolo con modelos de análisis probados como el Business Model Canvas. Una vez finalizado esto, es importante que las personas busquen soluciones a los distintos problemas que puedan presentarse. Posterior a esto, será crucial evaluarse, determinar si el emprendimiento se ejecutará como persona física o sociedad y pensar cómo dar el primer paso y cuánto costará. El emprendedor también debe conocer cada uno de los trámites a seguir, los documentos legales requeridos para establecer su primera empresa e identificar y evaluar el nicho de mercado escogido. Con todo esto en mente, el profesional puede comenzar a definir su propuesta de valor, los medios a utilizar para captar clientes y qué recursos serán necesarios emplear. Por último, los emprendedores deben tener en cuenta sus obligaciones fiscales, jurídicas, laborales, de seguridad social y conocer sus fuentes de ingresos, así como el precio a pagar por el emprendimiento.

Asepyme ofrece a sus clientes dos cursos de emprendimiento destacados en España: básico y premium, con bonos especiales para autónomos y sociedades emergentes. Uno de los bonos incluye asesoría profesional gratuita por parte del equipo de Asepyme por tiempo limitado.



