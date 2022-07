Evitar en un 90 % los errores humanos en una empresa es posible a través de la automatización de procesos con MPA Solutions Emprendedores de Hoy

Actualmente, muchas empresas siguen utilizando procesos manuales para gestionar sus departamentos, lo cual puede generar varias dificultades. La producción se vuelve más lenta, los empleados tienen mayor trabajo y menor rendimiento y, en consecuencia, hay un bajo nivel de rentabilidad.

Gracias a la tecnología es posible mitigar estos efectos a través de la automatización de procesos, que tiene como propósito convertir todas aquellas actividades que se hacen de forma manual o rutinarias en un proceso de ejecución más ágil y tecnificado.

En este contexto, MPA Solutions, empresa especializada en brindar soluciones de digitalización para pymes, ofrece un servicio de desarrollo de software a medida que ayuda a sus clientes a conseguir mejores resultados y mayor productividad sin tener que invertir altas sumas de dinero.

La automatización de procesos garantiza un ahorro de tiempo y dinero Además de optimizar las tareas que se realizan en una empresa, la automatización de procesos genera una economía mucho más eficiente, reduciendo todo tipo de gastos innecesarios y eliminando los sistemas repetitivos que no aportan valor para la producción. Además, hace posible que se realicen mejores inversiones al adquirir las tecnologías precisas que necesita la empresa para crecer.

Por otro lado, minimiza la posibilidad de cometer errores humanos que pueden costarle mucho dinero a la compañía, como desperdicio de materia prima y tiempo perdido, ya que los sistemas están programados bajo estándares de ejecución establecidos que reducen notablemente los fallos. En caso de no obtener el rendimiento esperado, a través de este procedimiento es posible obtener KPIs que ayudarán a detectar cuellos de botella y posibles puntos de mejora.

Para garantizar mayor rentabilidad y ahorro de costes, el equipo de profesionales de MPA Solutions brinda soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de cada compañía, las cuales cumplen el objetivo de reducir en un 80 % las tareas manuales, evitar en un 90 % el error humano y facilitar el ahorro. Hasta la fecha han logrado ahorrar hasta 7 millones de euros a sus clientes, los cuales han podido destinar recursos a procesos de mayor valor.

Servicio personalizado de digitalización para empresas Bajo la misión de lograr mayor eficiencia para sus clientes, controlando el mayor número de variables que se generen a su alrededor, la empresa ha desarrollado un servicio tecnológico completo que ayuda a sus clientes a digitalizarse con éxito.

El proceso inicia analizando los flujos de trabajo para detectar aquellas áreas que pueden ser automatizados y los seleccionan. Después, proponen un diseño preliminar de la solución junto con el presupuesto de la misma y, si el cliente está conforme, proceden a implementar las mejores tecnologías del mercado, asegurándose que estas cumplen con la funcionalidad requerida. Por último, se mantienen atentos a cualquier duda o modificación que se desee realizar en el sistema.

La empresa dispone de precios asequibles para sus clientes, los cuales pueden ver la inversión recuperada a las pocas semanas de utilizar las soluciones tecnológicas que brindan los profesionales. Así es como MPA Solutions se convierte en una empresa referente en servicios de transformación digital para pymes.



