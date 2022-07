Joyas funerarias y memoriales para recordar a los seres queridos Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 13:09 h (CET)

Cuando una persona fallece, no es sencillo para sus seres queridos superar el luto. Por eso, buscan recordar los momentos felices a su lado revisando fotos, vídeos, regalos y lugares especiales.

Con el objetivo de tener siempre presentes a esas personas importantes, Dejando Huella Joyas ha creado una línea de joyas memoriales y funerarias. Estas están totalmente personalizadas con la huella de la persona que se quiera recordar.

Joyas con huella dactilar para no olvidar a los difuntos La huella es la seña de identidad de las personas, ya que es única en cada individuo. Esto la convierte en una excelente forma de recordar lo especial que es un ser humano. Dejando Huella Joyas inmortaliza las huellas dactilares (o del pie o la mano, en el caso de recién nacidos) en joyas como colgantes, gemelos, pendientes, pulseras y otros accesorios de primera calidad. Este tipo de joyas funerarias y memoriales son ideales para las personas que buscan recordar a sus seres queridos y llevarlos consigo donde vayan.

De igual manera, es una bonita manera de conservar algo único e irreemplazable del ser querido fallecido. Los modelos de estos artículos son muy variados, pudiendo encontrar colgantes con huellas de oro, pendientes personalizados, pulseras de macramé o de nudo serpiente, etc. Sin embargo, la joya con huella dactilar que más destaca en el catálogo de Dejando Huella Joyas es la medalla de oro. La razón de ello es su estilo y detalle exclusivo, con un precio bastante accesible, lo que la hace destacar entre otros artículos.

Cómo crea Dejando Huella Joyas sus artículos personalizados Dejando Huella Joyas es una empresa que piensa por encima de todo en la comodidad y tranquilidad de sus clientes, por lo que se encarga de recibir las imágenes con las huellas por email o WhatsApp y realizar envíos a domicilio con la joya con la huella ya terminada.

La huella puede tomarse con tinta o cualquier colorante, como el Betadine, sobre un papel blanco, o bien recuperarse de algún documento de identidad antiguo. Una vez tenga la impresión de la huella de su familiar, el cliente debe contactar con la compañía para enviársela o realizar el pedido a través de su tienda online. Con este estampado, el equipo de profesionales de Dejando Huella Joyas se encargará de crear una joya única, llamativa y resistente en sus talleres de fabricación de artículos artesanales. La empresa ha llevado a cabo este tipo de trabajos durante más de 50 años, por lo que cuentan con una amplia experiencia y conocimiento en el sector. Como punto extra, son expertos en todo lo relacionado con la creación de joyas con huellas para compromisos, aniversarios, reuniones familiares y maternidad, entre otros.

Esta técnica de grabado artesanal es permanente, por lo que jamás se borrará. Además, es muy efectiva a la hora de grabar cada detalle de la huella dactilar. Así, la empresa puede crear joyas funerarias y memoriales exclusivas para que sus clientes preserven en todo momento el recuerdo del fallecido.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.