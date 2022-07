El abordaje directo superior, la técnica de cirugía de cadera que ha posicionado al Doctor Soler como el Mejor Traumatólogo de España 2022 Emprendedores de Hoy

En España, uno de los lugares de referencia para tratar la patología de cadera, es la Clínica Traumatología Dr. Soler, dirigida por el Doctor Francisco Soler, traumatólogo reputado en Málaga, que ha sido nombrado como Mejor Traumatólogo en España en el galardón Premio Nacional de Medicina 2022 por ser pionero en la colocación de prótesis de cadera a través de una técnica mínimamente invasiva conocida como DSA o abordaje directo superior.

La colocación de prótesis de cadera suele ser compleja. No obstante, gracias a esta técnica se evita alterar las estructuras importantes de esta articulación, lo que permite una recuperación mucho más rápida que en las técnicas tradicionales. De hecho, los pacientes, una vez operados pueden deambular a las 6 horas y volver a casa tras apenas 24 horas.

Asimismo, uno de los aspectos más relevantes es que los pacientes que se someten a la intervención quirúrgica de cadera mínimamente invasiva reducen considerablemente el dolor posquirúrgico, y el sangrado y obtienen caderas más estables con prácticamente ninguna luxación, lo que les permite incorporarse a sus actividades cotidianas en el menor tiempo posible.

Esto también se debe al trabajo del departamento de planificación preoperatoria, que lidera el Traumatólogo Dr. Soler y que estudia cada caso de manera individual recreando en 3D, gracias a la tomografía computarizada axial, la cadera del paciente.

Por lo general, la cirugía de prótesis de cadera la solicitan individuos que presentan movilidad reducida, con rigidez en la cadera y que tienen fuertes dolores en la zona que no cesan con antiinflamatorios, tratamientos conservadores, ni con la terapia física.

¿Qué otros servicios ofrece la Clínica Traumatología Soler? En la Clínica Traumatología Dr. Soler además de tratar dolencias en la cadera o rodilla tales como: fracturas, desgaste, pinzamientos, inflamaciones y artrosis… que provocan dolor y pérdida de funcionalidad y por ello, una disminución de calidad de vida y además requieran de una cirugía, también brindan ayuda a aquellas personas que presenten dolencias en otras articulaciones como las manos y los pies, las rodillas, los hombros y la columna, con tratamientos conservadores como pueden ser las células madre, células mesenquimales, ácido hialurónico o en otros casos cirugías como la artroscopia u otras cirugías más complejas.

El doctor Francisco Soler asegura que su clínica está formada por un equipo de profesionales altamente cualificados donde destacan especialistas de primer nivel internacional en traumatología, neurocirugía, tratamiento del dolor, cirugía ortopédica y rehabilitación.

“Se trata de un equipo heterogéneo que nos permite abordar cada caso de manera concreta y, si es necesario por la complejidad de cada uno, también de forma conjunta. De este modo podemos atender toda aquella patología derivada del aparato locomotor”, puntualiza.

El Doctor Soler atiende a pacientes tanto a nivel nacional como internacional, que se desplazan hasta su Clínica Privada en el centro de Elche para ser atendidos por él, como destacado traumatólogo referente y especialista en cadera.

Los interesados pueden acceder a su página web, donde encontrarán toda la información necesaria para reservar su cita.



