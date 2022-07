La nueva versión de la Colonia Baby & Me de Green Cornerss Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 12:17 h (CET)

La colonia para bebés se ha convertido en parte de la rutina de higiene y aseo de los más pequeños. Con la aplicación de estos productos, es posible impregnar la piel de fragancias suaves. Ahora bien, es necesario que estos compuestos cumplan con todas las medidas necesarias para no irritar ni afectar el cutis que, a tan temprana edad, suele ser muy susceptible.

Uno de los productos que cumple con estos requisitos actualmente es la colonia para bebés Baby & Me, de la marca Green Cornerss, fundada por la influencer Verdeliss. Recientemente, esta empresa lanzó una versión actualizada de este artículo en un nuevo formato con un envase rediseñado. Green Cornerss es una empresa que elabora productos de cosmética natural especialmente diseñados para bebés y niños.

La nueva versión de la colonia para bebés Baby & Me de Green Cornerss La colonia Baby & Me es un producto de gran éxito que ofrece una fragancia natural para acompañar tanto a los más pequeños como a los adultos. Green Cornerss ha relanzado este artículo al mercado con un nuevo formato de 150 ml, un precio reducido y un nuevo envase que ha sido confeccionado con plástico reciclado. La colonia es apta para toda la familia, por lo que puede ser usada por bebés, niños y adultos.

La propuesta de esta marca apunta a que la fragancia natural de Baby & Me pueda crear vínculos familiares que se asemejan a las propiedades naturales de los ingredientes con los que está hecho el producto. De esta manera, la colonia tiene la suavidad de las rosas blancas, la pureza del lichi, la inmortalidad del cedro, la ternura del muguet y la felicidad de vainilla.

Por otra parte, este producto no contiene alcohol, parabenos, ftalatos ni ningún otro ingrediente que pueda provocar irritación en la piel o malestar en el bebé. En el mismo sentido, la colonia ha sido formulada bajo la regulación internacional IFRA (Asociación Internacional de Fragancias, por sus siglas en inglés).

Otros productos para bebés en Green Cornerss Otro de los artículos que ofrece la marca creada por Verdeliss es una crema de pañal con manzanilla sostenible, libre de crueldad animal, se fabrica en España y contiene un 93 % de ingredientes naturales. Esta crema sirve para mantener y reparar la piel del bebé que se mantiene en contacto con el pañal. Está formulada a base de extracto de manzanilla, absorbe la exudación de la piel y proporciona una sensación de alivio.

Además, esta marca comercializa un pack compuesto por una crema y un gel de baño que ofrece muy buenos resultados en el tratamiento de la piel atópica. Todos los productos se pueden conseguir en la tienda online de la firma.

Green Cornerss ha relanzado su colonia para bebés Baby & Me en un nuevo formato, pero con las propiedades naturales de siempre, para unir a la familia con una suave y armoniosa fragancia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.