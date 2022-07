Descubriendo las alpargatas artesanas de Sasha Santana Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 12:33 h (CET)

Si hay un estilo de calzado que encaja con la llegada del verano son las alpargatas.

Este calzado ligero y refrescante, combina a la perfección con el clima caluroso, a la vez que representan un novedoso accesorio de moda, que armoniza con una gran variedad de looks propios de esta temporada.

Una de las mejores opciones en este tipo de calzado en España es Sasha Santana, una marca especializada en alpargatas y calzado de elaboración completamente nacional, cuyos novedosos diseños son elaborados por maestros artesanos nacionales, especializados en la confección de alpargatas artesanas, las cuales destacan tanto por su estilo y estética como por su comodidad. Una de las claves del éxito de esta marca es la trayectoria de la mujer que le da nombre, Sasha Yamilet Santana Santos, que empezó a sentir interés por este estilo de fabricación gracias a su familia.

Multiplicidad de modelos y colores disponibles Sasha Santana es una marca inspirada en las alpargatas españolas tradicionales, fabricadas al 100% en España, un producto que comercializan en una amplia variedad de estilos, como mules, alpargatas vaqueras, sandalias planas y sandalias de cuña. Sus diseños tienen un estilo clásico, pero con una buena variedad en modelos y colores, para combinar con diversidad de atuendos o estilos de moda. La calidad de sus materiales brinda un realce a los colores de cada modelo, que se complementa con varios looks típicamente playeros y veraniegos, mientras que la variedad en diseños ofrece opciones tanto para quienes quieren privilegiar la moda como quienes prefieren la funcionalidad.

Algunos diseños destacan por su estilo y estética, mientas que otros, lo hacen más por la sobriedad y facilidad de uso. Sin embargo, todos ellos tienen como características insignes la comodidad y durabilidad. Cada ejemplar está elaborado con alto cuidado y dedicación, en manos de maestros artesanos especializados en su confección, con el fin de obtener un calzado sumamente delicado en el trato hacia los pies del usuario, y altamente perdurable ante el desgaste.

Todos estos valores le fueron instruidos a Sasha desde pequeña. Esta mujer de origen dominicano conoció el arte del calzado a través de su abuela, la cual le enseñó todo lo relacionado con el uso y el cuidado de las alpargatas. Así fue como Sasha empezó a desarrollar su propia marca de calzado, con una predilección hacia lo clásico y lo atemporal pero, sobre todo, por aquello sencillo y cómodo, con una clara influencia tanto de su abuela como de su madre.

Servicio cercano y precios competitivos La comodidad, elegancia y tradición forman una sinergia en los productos de Sasha Santana, una marca donde cada pieza de calzado es única y singular, al ser fabricada a mano por la técnica de sus maestros, muchos de ellos, herederos de una centenaria tradición artesana en algunos pueblos y localidades del país. Además del entusiasmo que despiertan sus diseños, sus clientes reconocen las cualidades insignes de esta marca, no solo en cuanto a la calidad y comodidad del calzado, sino también a la del servicio que brinda su personal.

Sus propios usuarios destacan la ayuda que representa este servicio atento y cercano, ya que los ayuda con la resolución de cualquier duda, tanto en el proceso de compra como en relación con el estilo, color o variante que mejor se acopla con su apariencia e indumentaria. Además, a través de su tienda virtual, los usuarios cuentan con varias opciones y facilidades de pago para adquirir sus alpargatas, a precios altamente competitivos en este mercado, sobre todo con relación a la durabilidad de sus productos y, en especial, a la comodidad que estos representan para sus pies.



