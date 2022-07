Upskilling y reskilling en Madrid Emprendedores de Hoy

Eskeel, Business School, la escuela de negocios española especializada en programas de upskilling y reskilling, ha presentado su Programa Internacional de Actualización Profesional (PIAP) presencial en Madrid, dirigido a profesionales que quieren ponerse al día en una semana. Está orientado al mercado de España y Latinoamérica, con contenidos 100 % en español.

En un mundo de continuos y acelerados cambios, es importante mantener los conocimientos actualizados. Tanto las empresas para sus colaboradores como, directamente, los profesionales ven necesario actualizarse y estar preparados con las nuevas tendencias, según comenta Ignacio Quintanilla, Director General de Eskeel, Business School. Al mismo tiempo, explica, el desarrollo de networking y la visión global son valores necesarios en el crecimiento profesional.

Con ese enfoque, Eskeel, Business School, en convenio con PIM (Programas Internacionales Madrid), ha presentado en el mercado sus programas presenciales de una semana en Madrid, con enfoque en upskilling y reskilling, cuya primera convocatoria es para octubre de 2022.

Programas para diferentes perfiles profesionales El PIAP de Eskeel, Business School está enfocado en que todos los perfiles profesionales puedan encontrar el programa adecuado a su profesión. Existen programas para profesionales de la tecnología, de las finanzas, arquitectos y profesionales de la construcción, profesionales del sector turismo, de sostenibilidad, de recursos humanos y emprendedores, entre otros.

Cada programa cuenta con un esquema similar a lo largo de 5 días. Por las mañanas, eventos académicos con clases magistrales y ponencias, así como eventos empresariales con visitas a reconocidas empresas y sesiones con directivos expertos. Por las tardes, visitas a ferias internacionales especializadas, así como visitas culturales. Y por las noches, actividades sociales generadoras de networking.

Por ejemplo, en octubre, se desarrollará el programa de Tecnología y Revolución Digital orientando a profesionales de IT y de Transformación Digital, quienes asistirán a la Feria Internacional de Tecnología TECHSHOW. En noviembre, los asistentes al programa de Economía Digital y Tecnología Financiera, orientado a profesionales de finanzas, asistirán a la Feria Internacional ACCOUNTEX. Ese mismo mes, los arquitectos y profesionales de la construcción, dentro del programa Construcción y Diseño Arquitectónico, asistirán a las ferias internacionales CONSTRUTEC, VETECO, ARCHISTONE y BIMEXPO. Y en enero, el programa de Turismo Internacional contará con la asistencia a FITUR, mientras que, en febrero, los participantes en Medio Ambiente Renovables y Sostenibilidad acudirán a la feria Internacional GENERA.

Los profesionales de Recursos Humanos podrán elegir el programa de Capital Humano, previsto para marzo de 2023, y participarán en la Feria Internacional EXPO E-LEARNING. Para los empresarios y emprendedores, dentro del programa Emprendimiento, estará disponible la participación en EXPO-FRANQUICIA durante mayo de 2023.

De esta manera, con eventos académicos de primer nivel, visitas a empresas, participación en ferias internacionales especializadas, visitas culturales y actividad social, se lograrán los dos objetivos de ponerse al día y desarrollar networking global. Toda la información se encuentra detallada en la web de Eskeel, Business School.

Upskilling y reskilling para mantener la competitividad Los programas de upskilling y reskilling son una necesidad para las empresas que quieren sobrevivir en un mercado cambiante, así como para los profesionales que quieren mantener su empleabilidad. Debido a la automatización del empleo, los efectos del covid y la situación global de inflación provocada por la guerra en Ucrania, buscar soluciones que garanticen la productividad es más importante que nunca, señala Quintanilla, director general de Eskeel, Business School.

El upskilling está orientado a quienes van a continuar haciendo el mismo trabajo, pero con nuevos procedimientos o tecnologías. Por su parte, el reskilling se dirigen a aquellos equipos que se van a enfocar en un trabajo diferente.

Eskeel, Business School, es una empresa perteneciente al Grupo European Open Business School (EOBS), con muchos años de reconocido prestigio, y está acreditada por la Asociación Española de Escuelas de Negocio (AEEN) y por la European Union of Private Higher Education (EUPHE). Frente a un mundo cada vez más automatizado persigue como propósito “mantener el valor de las personas desde la capacitación continua“.



