La falta de materiales y trabajadores cualificados para realizar reformas integrales, según indica Empresas de reformas en Madrid (IMR)-Reformas integrales en Madrid

jueves, 14 de julio de 2022, 12:13 h (CET)

Las personas que dan el paso de reformar las viviendas lo quieren ya y al mejor precio. Esto se debe a que la gente quiere ver sus viviendas nuevas y relucientes.

Hasta aquí todo bien, pero los precios han subido en torno al 15 % respecto al año pasado y eso es mucho dinero cuando se habla de presupuestos medios de 30.000 € a 45.000 €.

Los porqués: la subida de precios de luz, gas y petróleo han hecho aumentar el de las materias primas. Pero eso no es todo, además no hay trabajadores suficientemente preparados en el sector para cubrir toda la demanda.

La historia comienza cuando alguien compra una vivienda que hay que echar abajo en Madrid y busca en internet: reformas integrales en Madrid.

Con un presupuesto de reforma aproximado de 35.000 euros aceptado en mayo de 2022 le va a dar mucho menos de sí que si hubiera aceptado hace 6 meses. Asimismo, en el caso de que no lo acepte ya, con casi total seguridad se va a quedar sin hacer la reforma este año porque las listas de espera son largas, según ratifica Empresas de reformas en Madrid (IMR) – Reformas integrales en Madrid.

Pero la historia tiene otro protagonista: el profesional que está detrás en muchos casos, ya que pequeñas empresas de autónomos a las que se les encarece todo, de tal manera que es hasta difícil calcular de forma correcta el precio total para no pillarse los dedos. De hecho, antes normalmente se daban 6 meses para la aceptación de los presupuestos, pero ahora no se pueden dar ni 6 semanas porque cuando el profesional va a comprar los materiales resulta que los precios pueden haber subido y el presupuesto deja de cuadrar con lo que se le indicó en el momento al cliente.

Además, para finalizar, existe otro problema que es el de la mano de obra cualificada. No hay albañiles, pintores, fontaneros, electricistas con la suficiente preparación como para dar un servicio a tanta demanda. Las empresas de reformas se rifan a los trabajadores mejores cualificados como si fueran deportistas de élite. Con todo, se espera que el momento dulce que se vive en el sector perdure durante una larga temporada.



