El objetivo de Losma Studio es el desarrollo sostenible y la eficiencia energética

jueves, 14 de julio de 2022, 12:00 h (CET)

La empresa Losma Studio atesora una dilatada tradición en el mundo de la ventana y el balcón de madera.

El fabricante que ha desarrollado su actividad durante más de un siglo es complemento indispensable entre los grandes grupos de arquitectura para trabajar en proyectos donde se requieren balcones y ventanas de madera con certificaciones LEED, BREEAM, VERDE y Passivhaus.

Los responsables actuales forman parte de la cuarta generación especializada en este sector de la construcción de madera. En Losma Studio, cuidan cada detalle y hacen cada proyecto como algo artesanal, teniendo en cuenta la larga experiencia que les ha servido de guía, basada en los principios de calidad, garantía y flexibilidad.

La preocupación por el desarrollo sostenible La empresa cuenta con una planta de fabricación propia, con máquinas por control numérico, cepilladoras, horno de pintura, etc. Esto le permite generar productos de alta calidad a un precio muy competitivo. Pero, según Alberto López, Director de operaciones de Losma Studio, el valor esencial de sus fabricaciones está en el cuidado por el detalle, por hacer cada balcón único e irrepetible. Otro criterio imprescindible de Losma Studio es maximizar la durabilidad de los elementos utilizados en sus obras, esencialmente la madera laminada certificada, con el fin de mantener un desarrollo sostenible sin perder el objetivo de eficiencia energética.

El equipo de carpinteros expertos y profesionales de Losma Studio proyectan y analizan la madera de la más alta calidad antes de desarrollar cada pieza. Según A. López, únicamente con la mejor materia prima, es posible trabajar en piezas casi perpetuas que garanticen su durabilidad a lo largo de los años.

Los balcones de madera laminada ayudan a conseguir un ambiente acogedor y natural sin perder la eficiencia, calidad y el estilo. Losma Studio atiende las preferencias naturales de sus clientes recomendándoles el balcón de madera laminada para el exterior.

Eficiencia energética con las ventanas y balcones de madera La madera representa el elemento más antiguo usado por el hombre para la construcción de sus viviendas, debido a su gran capacidad de aislante térmico, mayor que el aportado por el aluminio, PVC, etc. En este sentido, Losma Studio cuida todos los detalles en la fabricación de estas ventanas y utiliza una gran variedad de maderas para todos los estilos y formas.

Todos los diseños de ventanas de madera que ofrece la empresa presentan un perfecto acabado (incluso con 5-7 tratamientos con lacas y pinturas ecológicas) y son una gran opción tanto en espacios rústicos como en estilos más clásicos.

Debido a la fuerte preocupación por el ahorro energético, la subida del precio de la electricidad y la aparición de una nueva legislación en materia de eficiencia energética, las ventanas de madera se han convertido en fuertes oponentes de las hegemónicas ventanas de aluminio en España. Para obtener más información se puede consultar la página web de la empresa.



