Dejar de fumar con láser, la terapia más efectiva para el verano

jueves, 14 de julio de 2022, 17:35 h (CET) Dejar de fumar en verano es fácil con la terapia con láser de diodo. Su aplicación indolora y en dos sesiones la convierte en una de las aplicaciones más rápidas y eficaces. Láser Stop tiene varias clínicas por toda España y su efectividad del 94% ha hecho posible que más de 4.500 personas dejen el mal hábito del tabaco La agencia de datos EpData realizó un estudio que mostraba que un 22% de la población española fuma a diario. El riesgo que conlleva el tabaquismo ha hecho que cada vez más fumadores quieran dejar el consumo de cigarrillos. Las diversas técnicas para abandonar el consumo de tabaco han puesto en auge la terapia con láser de diodo.

Al contrario del pensamiento popular, el verano es la estación idónea para dejar de fumar, ya que se puede contrarrestar la ansiedad provocada por la abstinencia de la nicotina con nuevos hábitos saludables. La tecnología puntera de Láser Stop se encuentra en diversas clínicas de Bilbao, Madrid, Santander, Jaén, Arganda del Rey, Valladolid y Burgos. En algunos casos, las sesiones pueden realizarse a domicilio.

Los expertos que conforman el equipo cuentan con el título de Técnica Láser Antitabaco de la Asociación OIS. Durante el proceso estarán presentes psicólogos, nutricionistas y expertos en láser, que han ayudado a dejar el tabaco a más de 4.500 personas.

El procedimiento para dejar de fumar con láser es sencillo. Consta de un estudio previo individualizado en el que se identifican los puntos del cuerpo relacionados con la adicción. En la mayoría de los casos esos puntos suelen estar en la nariz, cabeza, frente y muñecas. Tras ello, se procede a estimular dichas partes del cuerpo para que este genere endorfinas de una forma natural.

La duración de la sesión es de 30-40 minutos y, habitualmente, es necesario que la persona que quiere dejar de fumar con láser tenga dos sesiones para conseguir su objetivo. La tecnología que se usa no supera los 60 vatios de potencia y es completamente indolora y no posee efectos secundarios. Este mismo método se usa para combatir la ansiedad y la obesidad, teniendo alta tasa de efectividad en personas con este tipo de trastornos.

Las ventajas de dejar el tabaco son visibles tan solo pasadas unas horas, como la reducción del monóxido de carbono en sangre. En tan solo dos años también decrece considerablemente la posibilidad de sufrir un ataque cardíaco. Es posible ver también la ventaja económica que supone dejar de fumar con láser, ya que un ciudadano que de media fume una cajetilla al día, podría estar ahorrando hasta 1500 euros al año.

