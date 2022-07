Persianas alicantinas para proteger el hogar y darle un toque de belleza mediterránea, con mosquiterasbaratas.com Emprendedores de Hoy

Las persianas alicantinas, si tienen alguna virtud que destaca por encima de las otras, es que permiten aislar el hogar de agentes externos, ya que son un tipo de producto resistente. Además, no tan solo son funcionales, sino que también dotan a la vivienda de una belleza mediterránea única. Existen diferentes modelos, así como materiales, para ajustarse a los requerimientos de cada lugar.

En este sentido, mosquiterasbaratas.com presenta sus ejemplares hechos en madera o PVC, los cuales se pueden fabricar de manera personalizada.

Persianas para el hogar Desde que este tipo de persianas se adentraron en el mercado, se presentaron como una oportunidad de regular los diferentes factores naturales que acceden la vivienda, como la luz natural o la ventilación, sin perder la belleza del espacio. En su mayoría son fabricadas con madera o plástico, los cuales pasan por un proceso de curación para aguantar altas y bajas temperaturas, humedad, lluvia y otros aspectos que pueden dañar su estructura funcional.

A simple vista, es una cortina gruesa, compuesta por barras cortadas a la misma medida, que trabaja con un sistema de poleas que regulan el movimiento de las cuerdas para que, por medio de un nudo o ajuste rápido, se pueda abrir y cerrar. Sea cual sea el material, el sistema que ofrece este tipo de persianas es relativamente el mismo, por lo que elegir un material u otro va a depender de lo que se necesite para el hogar.

Diferentes materiales para las persianas alicantinas Con respecto al material de elaboración, las alicantinas de madera son las más conocidas en el mercado, ya que le dan un toque tradicional y mediterráneo a cualquier vivienda. MosquiterasBaratas.com ofrece diferentes versiones en madera proveniente del pino de Soria, en diversos colores, como el cerezo; el barnizado claro; el nogal, que es un marrón con fragmentos oscuros, similar al luxe nogal, y el verde, pigmentada para poder utilizar este mismo material en un color diferente, para adaptarse a cualquier decoración.

Por otra parte, las persianas de plástico son otra opción para los pisos que requieren colores específicos. Entre los modelos que detalla la web, se encuentran los clásicos marrones en diferentes tonalidades, así como también en azul, naranja o blanco. Estas son realizadas con PVC de la mejor calidad y pasan por un procedimiento para que el acabado no se dañe con el tiempo. Ambos materiales contienen un sistema de ganchos metálicos, elaborados en hierro galvanizado que resisten al óxido en ambientes salinos o húmedos. Este se encarga del movimiento de la cuerda de ajuste, por lo que es ligero y seguro.

Es importante mencionar que las persianas alicantinas que ofrece MosquiterasBaratas.com se pueden hacer a medida, lo que quiere decir que, sin importar el tamaño de la ventana, los fabricantes ofrecen la solución adecuada.



