Atos, líder mundial en el Cuadrante Mágico de Gartner® para Servicios de Gestión de Infraestructura Híbrida y Externalización de Centros de Datos

Atos consigue por segundo año consecutivo convertirse en el referente mundial tras evaluar la consultora a 19 compañías Atos anuncia que ha sido posicionado por Gartner en el Cuadrante Mágico de 2022 de Líderes Globales para Servicios de Gestión de Infraestructura Híbrida y Externalización de Centros de Datos. Esta es la segunda vez que Atos se posiciona como líder en esta categoría del Cuadrante Mágico de Gartner y es reconocida por la naturaleza holística de su visión estratégica y capacidad de ejecución. Gartner define los servicios de gestión de infraestructura híbrida y externalización de centros de datos como la capacidad de proporcionar servicios gestionados para infraestructura de nube privada y alojada, entornos informáticos de nube pública y perimetrales, así como para centros de datos tradicionales. Gartner ha evaluado a 19 jugadores globales para esta edición de 2022.

“Estamos particularmente orgullosos de estar, por segundo año consecutivo, posicionados como Líder Global en el Cuadrante Mágico de Gartner para Centros de Datos y Gestión de Entornos Híbridos. Para nosotros, este posicionamiento es una prueba de la relevancia de nuestras inversiones para desarrollar una oferta global, así como de las habilidades de los equipos. Hemos conseguido que los clientes realicen de manera eficiente diferentes tipos de operaciones en múltiples categorías de nubes. Además, esperan que los servicios en la nube sean automatizados, soberanos, seguros y orientados a los resultados”, dijo Nourdine Bihmane, Deputy CEO y director de la línea de negocio Tech Foundations de Atos.

Para tener más información sobre la oferta de servicios en la nube de Atos visitar https://atos.net/en/solutions/cloud-solutions

Para descargar el informe, ir a https://atos.net/en/lp/leader-in-gartner-magic-quadrant-for-dco-and-hims

Cuadrante Mágico de Gartner para Servicios de Gestión de Infraestructura Híbrida y Subcontratación de Centros de Datos Globales: DD Mishra, Stephanie Stoudt-Hansen, Claudio Da Rold, Biswajit Maity, 14 de junio de 2022.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de Investigación y Asesoramiento de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER y Magic Quadrant son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con autorización. Reservados todos los derechos.