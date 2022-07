Séptima ola, así se puede preparar de la mano de BIBEFY Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 09:58 h (CET)

Como consecuencia del levantamiento de algunas restricciones y el relajamiento de la población sobre el covid, se está experimentando un repunte en el número de los contagios y las hospitalizaciones desde finales de abril. Como apunta la viróloga Margarita del Val del CSIC, “la pandemia no ha acabado”.

Es cierto que la emergencia sanitaria ya se ha superado gracias a la vacunación y la mejora de la respuesta inmunitaria, sin embargo, los contagios no cesan y la situación hospitalaria ha empeorado casi doblando los datos del mes pasado, llegando a alcanzar una ocupación del 32,91 % en Asturias o un 31,56 % en Castilla y León.

En estos momentos, mantener el sistema inmunológico sano es fundamental para proteger la salud y la de los seres queridos. Es importante descansar lo suficiente, alimentarse equilibradamente con productos integrales y de origen natural, especialmente alimentos fermentados y sin azúcares añadidos. Además, para mejorar las defensas es muy importante hacer ejercicio físico, mantenerse hidratado y controlar el estrés.

En muchas ocasiones es necesario usar complementos alimenticios para solventar las deficiencias nutricionales que se puedan tener y, de esta forma, fortalecer la respuesta inmunitaria general del organismo.

A continuación, se presentan algunos de los mejores complementos alimenticios del mercado disponibles en BIBEFY que fortalecerán las defensas durante esta séptima ola.

Inmunomed El Inmunomed de la marca Bioserum contiene todos los ingredientes naturales para potenciar tanto la inmunidad innata como la adquirida. Por ello, es perfecto para no volver a coger la infección y mantener fuertes las defensas inmunológicas. Está compuesto por calostro, Naxus®, vitaminas C y D y zinc.

Naxus® es un arabinoxilano (polisacárido) del trigo con efecto prebiótico. Produce un efecto inmunomodulador mediado por la microbiota e induce una mayor respuesta de los anticuerpos.

El calostro contiene IgG, un anticuerpo que es sintetizado por el organismo en respuesta a la infección. La sinergia entre estos dos compuestos aumenta la producción de anticuerpos específicos frente a infecciones y en personas vacunadas. Además, cuenta con las vitaminas C y D y el zinc que contribuyen al mantenimiento sistema inmunitario.

Inmunotransfer Inmunotransfer es otro complemento nutricional de la marca Bioserum que refuerza el sistema inmune. Está compuesto por calostro, quercitina, vitamina C y D, y zinc.

Se ha demostrado que la quercitina puede bloquear la replicación viral en una etapa temprana de la multiplicación de varios virus respiratorios. El calostro ayuda a construir la autoinmunidad, tiene un efecto beneficioso sobre enfermedades y refriados, ayuda a superar infecciones y actúa como protección frente a la mayoría de los tipos de alergias. La sinergia de estos dos compuestos aumenta la inmunidad para hacer frente a posibles infecciones.

Contiene las vitaminas C y D, y zinc, numerosos estudios han determinado que la vitamina C tiene actividad antiviral en etapas tempranas de la infección, la vitamina D parece influir en la susceptibilidad y la gravedad de la infección bacteriana y viral y el zinc inhibe específicamente la replicación viral.

Inmuno – 5 Max El Inmuno-5 Max de Zeus es un complemento nutricional que actúa sobre el sistema inmunológico indicado para patologías degenerativas muy graves o en casos de sistema inmunológico deprimido (quimioterapia, VIH, etc.).

En Inmuno – 5 Max se incluyen cinco de los hongos más estudiados y valorados: Reishi, Córdiceps, Maitake, Shiitake y el hongo del sol o Agaricus, obteniendo un poderoso efecto sinérgico. Además, contiene extractos secos de Escaramujo y Acerola que aportan Vitamina C mejorando la absorción de los principios activos de los hongos y ayudando al fortalecimiento del sistema inmune.

Mico Five + Chaga A diferencia de otras fórmulas del mercado, Mico Five + Chaga contiene alpha, beta y D-glucanos, ácido ganodérico, grifolan, lentinan y ergosterol. Los hongos son el único alimento no animal que contiene vitamina D en forma de precursor: ergosterol o provitamina D. Esta sustancia interviene absorción de calcio y fósforo y tiene un papel muy importante en el funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Además, la elevada ratio de inmunomodulares del Chaga (12:1), sumados a los del Reishi, el Maitake, el Shiitake y el Champiñón del sol, permite activar más receptores celulares, mejorando así la eficacia de la fórmula.

Dietisa Cápsulas Própolis BIO Dietisa® Cápsulas Própolis BIO es un complemento alimentario a base de Própolis y Extracto de Equinácea. El Própolis, es una sustancia que las abejas obtienen de las yemas de algunos árboles y que utilizan para proteger las paredes de la colmena, es utilizado desde la antigüedad por sus propiedades antivirales, antialérgicas y antioxidantes.

Por otro lado, la Equinácea es una planta que fortalece las defensas inmunológicas del organismo además de ser un remedio natural muy eficaz para las vías respiratorias, a las que suaviza y alivia.

Estos complementos alimenticios del mercado potenciarán el sistema inmunológico en esta época, pero cabe recordar que no basta con suplementarse con complementos alimenticios, sino que también es importante mantener una alimentación equilibrada, practicar regularmente ejercicio físico y dormir cómo mínimo ocho horas al día para mantener el sistema inmunológico en buenas condiciones.



