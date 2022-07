¿Cómo convertirse en un buen distribuidor de productos? Cosmos Artesanía revela las claves Comunicae

jueves, 14 de julio de 2022, 14:07 h (CET) Cuando se está de viaje o visitando alguna feria empresarial, llama la atención productos que podrían comercializarse fácilmente en España, pero a veces puede parecer que las posibilidades de negocio son escasas o que hay pocas cosas que se puedan traer a nuestro mercado y que no estén todavía Pero eso es un error. Sólo hay que estar atento.

Algunos pasos pueden ayudar a encontrar el modelo de negocio ideal, y Cosmos Artesanía, distribuidor de artesanía y productos esotéricos, reúne la claves para triunfar.

Consejos para el distribuidor

1. Encontrar el producto correcto

El primer paso es escoger el producto o servicio. No es necesario ser un especialista en el área, pero sí requiere algún conocimiento, interés y motivación.

La inversión emocional también es necesaria para que un negocio tenga éxito.

2.Preparar y presenta un plan de negocio

Inicialmente se deberías tener un plan de negocio de todo el proyecto de distribución.

Preparar un estudio de mercado y unas estimaciones de venta realistas, que muestren el potencial del mercado español. Y, por supuesto, la presentación debe explicar por qué se es la mejor opción de distribución.

3.La negociación

Antes de llegar a un acuerdo y de convertirse en el distribuidor de la marca y del producto, hay que negociar algunos puntos clave, que luego se plasmarán en el contrato. Según Cosmos Artesanía, empresa de distribución de artesanía y producto esotéricos, los elementos más importantes son: tipo de relación comercial, exclusividad y precios.

Estas son las claves según Cosmos Artesanía para triunfar como distribuidor de un producto. Cosmos Artesanía es una empresa dedicada a la exportación e importación de artículos de artesanía, decoración, regalos y complementos.

Distribuyen para tiendas más de 1300 referencias en productos de tendencia en las que semanalmente introducen nuevos artículos en la categoría de Novedades, situada en Málaga. Ofrecen siempre la mejor calidad al mejor precio. Distribuyen directamente de fábrica sin intermediarios que encarezca el producto.



Precios económicos todo el año.

