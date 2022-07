Es necesario proteger los ojos contra la radiación UV, y las gafas también pueden hacerlo, según ZEISS Comunicae

jueves, 14 de julio de 2022, 12:35 h (CET) La sobreexposición a esta radiación puede dañar los ojos y la piel que los rodea, causando envejecimiento, arrugas y, en casos severos, cáncer de piel (entre el 5 y el 10% del cáncer de piel se origina en los párpados). A largo plazo, puede causar otras enfermedades oculares, como fotoqueratitis, cataratas o degeneración macular. Los profesionales de la salud visual, como Javier Vega, advieten de la necesidad de proteger nuestros ojos, en cualquier época del año, especialmente en verano Cuando empieza el calor, los sevillanos han interiorizado la necesidad de utilizar crema solar para proteger la piel. Igualmente, son conscientes de la necesidad de proteger sus ojos con gafas de sol. Sin embargo, la radiación UV está siempre ahí, todo el día, todos los días. Sin ir más lejos, hoy, 14 de julio, la radiación UV en Sevilla, va a alcanzar, factor 9, y probablemente llegará a 10 en lo que queda de esta semana, es decir, un riesgo muy alto de daño por exposición al sol sin protección.

La radiación UV es potencialmente dañina, también en invierno, o en días nublados, para la piel y para la salud de ojos. “No tenemos interiorizada la necesidad de proteger nuestros ojos tanto como nuestra piel, cuando, en realidad, es igual de importante para prevenir patologías como la fotoqueratitis, cataratas, fotoenvejecimiento y alteraciones en el ADN cutáneo”, dice Javier Vega, director técnico de ZEISS VISION CENTER Viapol.

La Organización Mundial de la Salud recuerda que cada año en el mundo tres millones de personas pierden la visión por consecuencia de la radiación UV. Cerca de la mitad de los casos de ceguera (48%) derivan de cataratas, que en el 20% de los casos, son agravadas por la radiación UV.

Es un hecho que sólo 1 de cada 5 personas lleva gafas de sol cuando sale al exterior, como también lo es que una de las formas más simples y eficientes de prevenir varias enfermedades oculares es el uso de lentes con Tecnología ZEISS UVProtect. “ZEISS establece un nuevo estándar de cuidado ocular incluyendo una protección UV total en todas sus lentes transparentes. Las lentes ZEISS ofrecen protección contra la radiación UV hasta 400 nm, de acuerdo con el estándar de protección UV establecido por la (OMS). O lo que es lo mismo, los cristales ZEISS protegen de la Radiación UV como una gafa de sol premium”, afirma Vega.

Actualmente, aproximadamente el 80% de las lentes transparentes del mercado no alcanza la protección total a la radiación UV. Por el contrario, todas las transparentes de ZEISS incorporan Tecnología UVProtect y protegen hasta los 400 nanómetros, el límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud (la radiación UV entre 380 y 400 nanómetros es la más intensa y penetra más en los tejidos)

Si para toda la población es importante, en el caso de los niños es fundamental proteger sus ojos ante la radiación UV, puesto que en su caso, tiene un impacto 7,5 veces mayor que en los adultos. Su cristalino es mucho más transparente y además pasan más tiempo realizando actividades de exterior. Así, un menor, antes de cumplir los 20 años, acumula el 50% de la radiación que recibirá en su vida (hasta los 60 años). "Lamentablemente, en la actualidad, sólo 1 de cada 5 lentes bloquea totalmente la radiación UV hasta 400 nm. Esto significa que las otras 4 no bloquean la radiación ultravioleta, o lo hacen mínimamente. Por tanto, los rayos UV traspasan las lentes generando un riesgo potencial de que dañe los ojos y la piel. Una de las formas más simples y eficientes de prevenir o retrasar el inicio o la progresión de varias enfermedades oculares es el uso de lentes con protección UV hasta 400nm, comenzando en la infancia", termina Vega.

