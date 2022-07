El curso introductorio de 10 pasos para decorar la casa de Decofilia Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 17:08 h (CET)

Los resultados que se pueden lograr al decorar una vivienda contando con conocimientos en interiorismo y decoración pueden ser sumamente impresionantes. De hecho, conocer sobre estos temas puede ser incluso más importante a la hora de decorar, que solo comprar materiales costosos. Pese a que no muchas personas poseen una formación adecuada en estos temas, la realidad es que acceder a ella es más fácil de lo que se cree. Decofilia, por ejemplo, es un centro de formación online especializado en interiorismo y decoración, con cursos tan variados e interesantes como el de 10 Pasos para Decorar la Casa, que actualmente es uno de los más populares de la plataforma.

Curso 10 Pasos para Decorar la Casa de Decofilia Es muy común que muchas personas intenten decorar su casa, pero no tengan idea por dónde comenzar a hacerlo. No solo eso, sino que la duda está siempre a la orden del día, sin tener en cuenta aspectos como qué muebles comprar, qué colores utilizar o qué quedará mejor. Este curso de Decofilia consiste en una formación introductoria de 10 pasos para decorar una casa, que abarca el proyecto de principio a fin. En cuanto a su contenido, los 10 pasos que se estudiarán en el curso incluyen todo lo referente a la planificación de un proyecto de decoración, análisis de necesidades para una correcta elección de materiales y mobiliario, medición y plano, distribución de espacios, elección del estilo de decoración, gama de colores, estudio de iluminación, selección de mobiliario, compras, y finalmente complementos y estilismo. Estos son los 10 pasos en los que se centra el curso y que, una vez estudiados, la persona estará lista para llevar a cabo su propio proyecto de decoración de su hogar.

¿A quién va dirigido el curso? El curso está dirigido a todas las personas que desean decorar o redecorar su casa sin tener que estar luchando con dudas e inseguridades al respecto, pero también para las personas que no saben por dónde empezar su proyecto de decoración y necesitan los conocimientos necesarios que les den una idea clara de todo el proceso. Además de eso, servirá también para quienes compran cosas por impulso a la hora de decorar su casa, para después decepcionarse con el resultado final, así como para quienes tienen una casa vacía que desean amueblar, o sencillamente para quienes no tienen un plan claro a la hora de decorar.

El curso de 10 Pasos para Decorar una Casa, así como todos los demás de Decofilia, garantiza una visión general del proceso decorativo, contenido útil, clases en video de 15 a 30 minutos y material extra de apoyo. En el sitio web de Decofilia se encuentran los enlaces necesarios para matricularse en el curso, junto a más información de este y de las demás formaciones ofrecidas por la marca.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.