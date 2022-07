Disfrutar del verano con las toallas de playa de La Flamenca de Borgoña Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Las toallas de playa, además de ser altamente absorbentes, tienen diseños en tendencia, perfectos para hacer juego con cualquier outfit playero. Cuando llega el verano, uno de los destinos naturales más visitados por españoles y turistas es el mar, por lo que durante esta temporada aumenta la compra de este tipo de accesorios.

La Flamenca de Borgoña es una marca de moda 100 % española que ofrece un amplio catálogo de toallas de España tematizadas con diseños patrióticos en diferentes modelos adaptadas a todo tipo de gusto e ideales para quienes desean llevar con orgullo los colores y elementos de la bandera nacional.

Factores a considerar al elegir una toalla de playa Las toallas pueden parecer un artículo simple, pero a la hora de elegir la más adecuada según su utilidad, hay algunos aspectos que deben tenerse en cuenta. Las toallas de playa no deben confundirse con las toallas de baño; las primeras son más grandes y suelen medir entre 70 cm y 160 cm. Estas dimensiones facilitan que puedan tenderse sobre la arena para que las personas puedan tumbarse sobre ella y tener mayor comodidad.

Otra de las características destacadas es que son elaboradas con algodón o microfibra, ambos materiales son absorbentes, resistentes y flexibles, ofreciendo una mayor sensación deconfort. Por otro lado, tiene menos tejidos que una toalla de baño tradicional, este factor evita la acumulación de arena sobre ella, lo que hace que pueda ser sacudida y lavada con mayor facilidad.

Existen toallas de playa de diversos colores y diseños. Hay estilos tropicales, monocromáticos y tematizados, excelentes para ser combinados con cualquier estilo. Cualquiera que sea la elección es una opción atractiva para hacer que un look resalte.

Toallas de playa patrióticas para lucir en verano La Flamenca de Borgoña es una marca de moda española que rinde homenaje a todos los españoles que luchan cada día por defender su nación y, especialmente, aquellos que se encuentran en un territorio hostil. A través de los artículos que elaboran y comercializan, la firma española hace posible que los ciudadanos puedan lucir un accesorio patriótico con orgullo, originalidad y elegancia.

Para la temporada de verano, la marca ofrece un amplio catálogo de toallas de playa con variedad de diseños. Hay modelos que combinan los colores de la bandera de España, otros que lucen la Cruz de Borgoña o banderas regionales como la de Andalucía o la catalana y el escudo español, así como para las FFCCSE como la Guardia Civil, Policía Nacional y la Legión. Cada una de las toallas es fabricada con algodón y poliéster de alta calidad y tienen un grosor de 400 gramos, siendo excelentes para usarlas en la playa. La marca española hace envíos a domicilio en la Península, Canarias, Ceuta y Melilla, con tiempos de entrega de 2 a 5 días dependiendo de la disponibilidad del producto, así como al resto del mundo.

A través de propuestas como esta, los españoles pueden adquirir un accesorio patriótico y llevar con orgullo a su nación a donde quiera que van, incluso para ir a la playa a disfrutar de un día de sol.



