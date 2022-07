ROI UP Group expande su negocio con un equipo estratégico en Barcelona Comunicae

jueves, 14 de julio de 2022, 11:05 h (CET) La oficina de Barcelona, capitaneada por el publicista Antonio Juan, director de Estrategia Digital de ROI UP Group, y actual director de ROI UP Cataluña, se convertirá en un brazo estratégico del grupo en la región. Además, la apertura de delegación en la Ciudad Condal se suma a otros grandes hitos que la empresa ha protagonizado este 2022, como la inmersión en el entorno de los NFTs ROI UP Group, agencia digital independiente y referente de Martech, extiende su línea de negocio en Cataluña gracias a la consolidación de un equipo de apoyo en Barcelona. La delegación estará liderada por Antonio Juan, director de Estrategia Digital del Grupo, actual director de ROI UP Cataluña, y aspira a convertirse en un nuevo punto estratégico para la compañía.

La agencia, que este año ha cumplido 11 años desde su constitución en 2011, percibe este nuevo desafío como muy oportuno, dado que la capital catalana posee un contexto muy favorable al proliferar en ella startups y empresas tecnológicas, por lo que se podrá ofrecer servicio a clientes locales y a internacionales al mismo tiempo.

Barcelona, una ciudad digital, creativa y con muchas posibilidades

De este modo, Barcelona se sumará al conjunto de delegaciones que el equipo de ROIupers posee por toda la geografía española. Una plantilla que ya supera las 180 personas y que cuenta con perfiles 360º enfocados en las necesidades de cada cliente. En palabras de Diego Jiménez, CEO y fundador de ROI UP Group: “No me cabe duda de que este brazo de apoyo del Grupo repercutirá en la llegada de nuevos y atractivos clientes y supondrá, a largo plazo, sinergias que revertirán en el talento y departamentos de la compañía.’’

Asimismo, añade: “contar con un equipo de profesionales tan cualificados y de plena confianza en una ciudad tan creativa y llena de posibilidades como es Barcelona, supone un gran paso a nivel cualitativo para nuestra agencia’’.

El equipo catalán estará al mando de Antonio Juan, publicista con más de quince años de experiencia en el sector. Para él, la apertura de la delegación barcelonesa no solo se plantea como un reto profesional, sino en la esfera personal: "después de la última experiencia muy centrado en la parte de digital media, salir de mi zona de confort supone una gran motivación. He venido a trabajar mucho, como siempre, y hacer crecer la operación en Cataluña, pero sobre todo a disfrutar haciéndolo".

Antonio, que inició su andadura como director de Estrategia Digital de la compañía en diciembre de 2021, añade: "El ritmo al que todo sucede en ROI UP es otro y la cercanía al negocio del cliente también. Desde final de año estoy intentando devolver al equipo la ayuda que me prestan aportando visión estratégica a los diferentes clientes independientemente del país”.

Con esta nueva delegación catalana que promete “seguir creciendo’’, ROI UP Group volverá a contar con un equipo multifunción caracterizado por la transversalidad y la transparencia a la hora de asumir todos los proyectos. Estos valores, presentes en el ADN de la compañía, son los ‘culpables’ de que algunos clientes confíen en la empresa de manera ininterrumpida desde hace más de una década, así como aquellos que han apostado por ella a lo largo de sus 11 años de vida.

El Grupo, en continuo movimiento

ROI UP Group ofrece servicios 360 en marketing digital y cuenta con equipos multidisciplinares especializados en Marketing Automation, SEO & ORM, Producto Digital, Performance, Medios Offline, Desarrollo de Software, Data & Business Intelligence, Creatividad, Social Media, Comunicación y Eventos. Asimismo, en los últimos años la agencia ha desarrollado DAAS Suite, una plataforma de creación propia e hilo conductor tecnológico dentro de sus servicios de DATA-DRIVEN ADVERTISING.

La inauguración del equipo de Barcelona coincide con otros hitos que han caracterizado a la compañía en los últimos meses. Prueba de ello ha sido la apertura de las nuevas oficinas físicas de Madrid o la vuelta a la semi presencialidad (híbrida) de toda la plantilla, en pro de la conciliación, valor fundamental para el Grupo. Además, la agencia ha visto nacer su primer programa de fidelización basado en NFTs. La iniciativa tiene como objetivo la atracción y retención de talento y recibe el nombre de ROIyalty Program.

Mediante este novedoso sistema se premia la labor de la plantilla a lo largo de los años, y se motiva, al mismo tiempo, a que los nuevos fichajes formen parte de la cultura corporativa de ROI UP Group. Además, como parte de una segunda fase del proyecto, ya se está trabajando en estrategias con NFTs para clientes activos en la compañía.

En los próximos meses ROI UP Group promete seguir trabajando en la misma línea. Por un lado, en la contención y en el cuidado de sus clientes, y por otro, en la proyección de nuevo negocio. Una filosofía de empresa basada en la ‘suma de esfuerzos’ para un semestre de 2022 que se presenta lleno de oportunidades y nuevos desafíos.

