La importancia de que cualquier negocio local tenga una página web y posicionamiento SEO local

jueves, 14 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Muchos negocios atraen de forma periódica a nuevos clientes hasta su local sin la necesidad de hacer uso de estrategias de marketing digital. Sin embargo, las visitas a estos negocios pueden aumentar aún más si se aplican técnicas publicitarias enfocadas en una ubicación física específica, como el posicionamiento SEO en Asturias.

A través de este, la marca será más visible para las personas que realicen una búsqueda en Google de un servicio cerca de su hogar. Nano Hevia, consultor experto en marketing online, ofrece a sus clientes un servicio profesional SEO para negocios locales de Asturias.

¿Por qué un negocio local necesita tener una web optimizada con SEO? Las páginas web representan una parte esencial de cualquier negocio en la actualidad, ya que la mayoría de las personas investigan sobre una empresa, sus productos, servicios y reputación a través de internet. Tener una web no bastará para atraer clientes, ya que también es necesaria la optimización de la plataforma con una estrategia SEO eficaz. En este sentido, existen 2 tipos de SEO: SEO global y SEO local, siendo este último imprescindible para los comercios y negocios que operan en una ubicación específica.

El posicionamiento SEO local es una estrategia de marketing digital que mejora la visibilidad de la marca en internet para los usuarios que buscan soluciones en un punto concreto (calle, ciudad, barrio, etc.). Además, Nano Hevia explica que esta estrategia SEO es ideal para incentivar el llamado a la acción y mejorar la imagen y reputación de la marca a nivel local. De igual manera, es muy útil para las empresas y pequeños negocios que buscan atraer a una nueva audiencia a su establecimiento físico.

Diseño web y posicionamiento SEO local en Asturias Nano Hevia cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de páginas web con WordPress, PrestaShop, Magento y Drupal. Actualmente, sus servicios están centrados en la ciudad de Asturias y puede crear cualquier tipo de plataforma: blog, e-commerce, landing page, web corporativa, etc.

La ventaja que tiene este emprendedor sobre otras compañías y autónomos profesionales es que incluye un servicio de posicionamiento SEO local en cada una de las plataformas que desarrolla. Para lograrlo, hace uso de su experiencia y alto conocimiento en auditorías SEO, estudio de palabras clave, indexación, WPO y linkbuilding. A su vez, este consultor de marketing digital trabaja con técnicas avanzadas de interlinking, Google Analytics y Search Console, Google My Business, mejora en las reseñas online, etc. De esta manera, ayuda a sus clientes a aparecer de forma eficaz en los primeros resultados de Google cuando un usuario busca un producto o servicio en una región concreta.

Nano Hevia dispone de 3 planes de servicio SEO para las empresas de Asturias: el plan básico, avanzado y posicionamiento en buscador para e-commerces. Como punto extra, Hevia es experto en diseño web y seguridad con WordPress, servidores y dominios, desarrollo de contenido para blogs, etc.



