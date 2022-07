Todos los detalles sobre la lujosa línea de maquillaje orgánico con principios activos Mesobiotix Cosmeceutical Emprendedores de Hoy

La Dra. Lara Schilling, con más de 16 años de experiencia en el mundo de la medicina estética en países como Italia, República Dominicana, Brasil y los Estados Unidos, ha fundado su marca de cosmética orgánica Mesobiotix Cosmeceutical. Esta está formulada con múltiples principios activos que garantizan una mejora de la apariencia y salud de la piel.

Esta línea de productos de lujo está destinada a profesionales de la medicina estética para la aplicación de tratamientos enfocados en la regeneración de la piel, el combate contra los signos de envejecimiento, protección de la piel, entre otros.

Una línea de productos de lujo para el cuidado de la piel, formulada por profesionales experimentados del sector La Dra. Lara Schilling es una especialista en medicina estética clínica con un máster en Dermatología con más de 16 años de experiencia, tiempo durante el cual ha ejercido como profesional en diferentes partes del mundo. Ella también es CEO de la Línea Mesobiotix Cosmeceutical, una gama de productos de cosmética de lujo formulada con componentes orgánicos y una alta concentración de distintos principios activos clínicamente probados, destinados a mejorar la salud y la apariencia de la piel de manera efectiva y natural.

Su línea de cosméticos cuenta con fórmulas únicas e innovadoras, apoyadas por profesionales del sector de distintas partes del mundo, quienes avalan su eficacia. La alta calidad de estos productos los hace ideales para profesionales de la cosmética en la aplicación de sus tratamientos. Y es que en efecto, sus aplicaciones son varias, ya que esta línea incluye productos antiedad, para combatir los radicales libres y proteger la piel, rejuvenecedores, tratamiento contra las manchas, arrugas, pérdida de colágeno y mucho más.

Una línea de productos de cosmética de lujo para profesionales No solo la calidad y eficiencia es lo que define a la línea de productos Mesobiotix Cosmeceutical de la Dra. Lara Schilling. De hecho, otra de sus principales características es también los pigmentos de colores puros y su versatilidad, siendo capaz de cubrir todas las necesidades de la piel, como el anti-envejecimiento, el acné, estrías, hiperpigmentación, cicatrices, caída del cabello, embellecimiento íntimo y celulitis. A esto se le suma la utilización de ingredientes bioactivos y la biotecnología utilizada en la elaboración de sus fórmulas. Toda esta combinación de propiedades y ventajas son lo que hace que sus productos sean muy recomendados, no solo para profesionales de la cosmética, sino también para dermatólogos, clínicas médico-estéticas y farmacias.

Línea Mesobiotix Cosmeceutical, con una línea profesional de medicina estética de alta tecnología e innovación B-otoxpeptides cóctel a través de mesoterapia, cuenta actualmente con un sitio web donde se pueden encontrar más detalles sobre toda esta línea de productos, junto con un catálogo completo de ellos que además permite adquirirlos fácilmente vía online. En definitiva, la ciencia detrás de la cosmética ha avanzado mucho y productos como estos son una muestra más de que ahora mismo es más fácil mantener una piel saludable, protegida y de buen aspecto.



