La impresora 3D y el boli 3D, dos regalos educativos para estimular la creatividad de los niños este verano

jueves, 14 de julio de 2022, 10:48 h (CET) Desde 3Dworld ofrecen algunas claves para elegir la primera impresora 3D según el uso y presupuesto disponible Con el fin del curso escolar, los niños disponen de más tiempo para dedicar a actividades lúdicas, que si han sido elegidas adecuadamente, pueden servir para continuar su faceta educativa y a la vez entretenerles durante los dos meses de verano. Según 3DWorld, una empresa de impresión 3D muy vinculada al ámbito educativo, este año dos de los productos que suenan con más fuerza son las impresoras 3D y los bolis 3D.

Redes sociales, impresión 3D, metaverso, etc. es la realidad actual en la que se mueve la llamada Generación Z. Por eso, al pensar en un regalo ideal para los más pequeños y los adolescentes, desde 3Dworld señalan un producto muy demandado hoy en día como son las impresoras 3D. “El sector de la impresión 3D llega con fuerza en todos los sectores y se está convirtiendo en un imprescindible para los jóvenes. En muchos colegios, las impresoras 3D ya forman parte del programa curricular. Además, el mundo maker es cada vez más atractivo por el gran abanico de oportunidades de aprendizaje y conocimiento que supone”, asegura Stephen Bernard, Director de la empresa 3DWorld.

Claves para elegir la primera impresora 3D

Tal y como señalan desde 3Dworld no es fácil elegir la mejor impresora 3D para las personas que se inician en este sector ya que existe una gama muy amplia de productos y cada uno tiene diferentes características. Por eso, desde 3DWorld quieren ayudar a los nuevos “makers” a elegir la impresora que mejor se adapte a sus necesidades según el uso que vayan a darle y el presupuesto del que dispongan. "Hay 2 tipos - explica Stephen England- impresoras en kit, que hay que ensamblar, y las que ya vienen montadas de fábrica. Las que vienen en kit, vienen pre-ensambladas para que el usuario pueda terminar de ensamblar la impresora en menos de 1 hora".

En 3Dworld destacan que para empezar, "hay que tener claro que una impresora 3D no es un juguete" y advierten de que este tipo de producto se aconseja para mayores de 12 años y siempre para su uso con la supervisión de un adulto. Además, informan de que hay que saber cuál va a ser su uso principal: "no es lo mismo una impresora 3D para hacer figuras en miniatura que para fabricar piezas en serie o hacer piezas para soluciones del hogar." Para más información sobre cómo elegir la impresora 3D más adecuada, pinche aquí.

Explican que, para los jóvenes que se inician en este mundo, es aconsejable comenzar con una impresora 3D de bajo coste como pueden ser las de las marcas Creality o XYZprinting, al tratarse de "modelos fiables y de coste reducido". Añaden que, si hay niños pequeños por la casa, una impresora 3D cerrada es imprescindible para evitar que las manos de los niños lleguen a tocar piezas móviles o calientes.

Boli 3D: aumenta la imaginación y la creatividad

Los bolis 3D están diseñados para niños mayores de 6 años y deben ser usados siempre bajo supervisión de un adulto. Desde 3Dworld recomiendan el boli 3D de baja temperatura (usa PCL que es un filamento especial que funde a la mitad de temperatura que el PLA y el ABS). “Este tipo de producto se está vendiendo muchísimo por su sencillez a la hora de usarlo y las grandes ventajas que aporta: fomenta la imaginación y la creatividad espacial y además, acelera el aprendizaje”, destaca Stephen England.

En 3Dworld disponen de 2 modelos principales. Por un lado, el pen 3D de baja temperatura de Creality (disponible en azul). Este lápiz tiene 2 velocidades de alimentación a elegir, retroceso y apagado automático pasados unos minutos sin estar en uso. Además, funciona sin estar enchufado a la red eléctrica y el uso del lápiz es muy sencillo: movimientos lentos y suaves y se puede usar libremente o con las plantillas y la base/soporte que viene con el producto.

Por otro lado, también destacan el boli 3D SL-300 de PLA y ABS de SUNLU. Es compatible tanto con filamento PLA como ABS de 1,75 mm que son poli-plásticos estándar que funden a temperaturas entre 160 y 215º. Este lápiz viene en color blanco y en ambos casos se recomienda comprar un surtido de filamento en varios colores porque estos lápices solo traen 2 tiras de filamento que se consume enseguida.

Sobre 3DWorld

3DWorld es una empresa española dedicada a la venta y reparación de impresoras 3D creada para dar servicio a toda la comunidad de ‘makers’. Comercializa impresoras 3D de diversas marcas, escáneres 3D, material para la impresión: bobinas de filamento, resinas, recambios originales, etc. 3Dworld es Servicio Técnico oficial de Creality, XYZprinting, PICASO-3D en España y cuenta con profesionales especialistas en reparación de impresoras 3D de todas las marcas. Hay servicio de reparación a domicilio y a centros educativos o en el taller 3D que tienen en Hortaleza (Madrid). Además, imparten cursos de formación y ofrecen varios servicios de impresión 3D y escaneo 3D a empresas y particulares.

