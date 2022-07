Preply cierra una ronda de financiación serie C de 50 millones de dólares Comunicae

jueves, 14 de julio de 2022, 10:52 h (CET) El mayor inversor en tecnología educativa del mundo, Owl Ventures, ha liderado la ronda en la que también han participado Swisscom Ventures y Orbit Capital La empresa de origen ucraniano Preply ha alcanzado un hito en su historia de financiación, al recaudar 50 millones de dólares en serie C. Con esta ronda, acumula más de 100 millones de dólares en inversión total desde su nacimiento. Preply ha pasado de ser una startup de enseñanza a convertirse en un centro mundial de aprendizaje electrónico que conecta a la mayor comunidad de enseñanza de idiomas online del mundo.

La ronda ha sido liderada por Owl Ventures, con sede en Silicon Valley, el mayor inversor en tecnología educativa del mundo. También han participado inversores anteriores como Booking, Diligent Capital, Hoxton Ventures, Educapital, Evli Growth Partners y Przemyslaw Gacek, cofundador de Grupa Pracuj; y nuevos inversores como Swisscom Ventures, y Orbit Capital.

Crecimiento y trayectoria en el mercado de Preply

Preply pone en contacto a cientos de miles de alumnos con más de 32.000 tutores que enseñan más de 50 idiomas. En el último año, la compañía ha triplicado su volumen de negocio B2B, y actualmente cuenta con clientes como Tiktok, Mercedes y McKinsey entre otros. En el área de usuarios individuales (B2C), el número de personas que utilizan la aplicación de Preply se ha multiplicado por cuatro en los últimos dos años y, en muchas zonas geográficas, el número total de usuarios se ha duplicado prácticamente año a año. Preply planea conquistar el creciente mercado de aprendizaje de idiomas online, que alcanzará los 47.000 millones de dólares en 2025.

"Estoy muy orgulloso de lo que ha conseguido el equipo de Preply. Nos hemos convertido en la marca líder mundial en clases de idiomas en directo y en la plataforma elegida por muchos tutores que han decidido enseñar en línea. Con esta financiación adicional, planeamos seguir aumentando nuestra presencia en Europa y EE.UU., intensificando el emparejamiento tutor-alumno basado en Inteligencia Artificial y cumpliendo nuestra promesa de conectar la mayor comunidad de aprendizaje de idiomas en vivo en el mundo", explica Kirill Bigai, cofundador y consejero delegado de Preply.

Ross Darwin, director de Owl Ventures, añade: "Estamos encantados de asociarnos con Preply en su próxima fase de crecimiento. Estamos especialmente entusiasmados por el continuo impulso del negocio de consumo, así como por su nueva oferta de aprendizaje de idiomas para las empresas, cada vez más dependientes de las fuerzas de trabajo internacionales".

Apoyo a Ucrania

Aunque las oficinas principales de Preply están en Estados Unidos (Brookline, MA) y Europa (Kiev y Barcelona), sus fundadores son de Kiev. En los últimos meses, la plantilla global de la empresa ha puesto en marcha importantes iniciativas para apoyar a Ucrania. Entre ellas, la campaña "Mensajes para Ucrania", que ha traducido al ucraniano más de 8.000 mensajes de apoyo en todo el mundo, así como un programa de asistencia lingüística gratuita para 1.000 ucranianos que cruzan las fronteras y se enfrentan a un nuevo idioma.

