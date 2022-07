La importancia de vacunarse contra el VPH, por UROINFO Emprendedores de Hoy

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las causas más habituales de infección vírica del aparato reproductor, según la OMS. Algunas variantes de este virus pueden producir verrugas genitales y cáncer de cuello uterino, razón por la cual se han desarrollado las vacuna de VPH para prevenir la enfermedad.

En caso de detectar algún síntoma propio de esta afección, es importante buscar la opinión de un experto. En la clínica UROINFO se puede recibir la atención de un urólogo especializado, que orientará el tratamiento de la manera más adecuada.

Hombres y mujeres se pueden beneficiar de la vacuna del VPH Hasta ahora, se han desarrollado diversas vacunas para prevenir el VPH, que pueden aplicarse en hombres y mujeres a partir de los 9 años de edad. Sin embargo, debido a la alta demanda y poca oferta de vacunas, la OMS ha aconsejado a los países dar prioridad de vacunación a las niñas de 9 a 14 años, preferiblemente antes de que comiencen su actividad sexual. Por esta razón, la cantidad de países que incluyen a los niños en su plan de vacunación es muy baja. Pese a esto, algunos países hacen una excepción, como Australia, Bermudas, Austria, Brasil, Canadá, Serbia, Nueva Zelanda y Reino Unido, entre otros. Dichos países alegan que son necesarias las vacunas también en varones, ya que no solo previenen el cáncer de cuello uterino, sino también el de garganta, cuello, cabeza, boca y las áreas genitales.

Síntomas y tratamiento del VPH En muchas ocasiones, las personas con este virus no presentan síntomas hasta que la enfermedad ya ha avanzado. Por esto son especialmente importantes las revisiones regulares. Sin embargo, existen síntomas evidentes que se pueden presentar, como inflamación, coloración marrón en el área genital, heridas en la piel con forma de coliflor, cambios en el color o grosor del pene o vulva, picazón y sangrado en estas zonas.

La vacuna del VPH es preventiva, pero también existen otros métodos que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la afección, dependiendo del grado de gravedad de la misma. UROINFO es una clínica con experiencia en el tratamiento de las consecuencias de esta enfermedad. Cuenta con equipos de vanguardia, como dispositivos láser para eliminar las verrugas producidas por el VPH sin dejar cicatrices y sin dolor. Además, si los casos son leves, los expertos proporcionan información sobre medicamentos tópicos que pueden ser de utilidad.

El VPH es una de las ETS que no tienen cura definitiva en la actualidad, pero se puede prevenir con ayuda de las vacunas desarrolladas. Lo ideal es que el 100 % de la población activa sexualmente reciba esta vacuna en centros especializados como UROINFO.



