La inmobiliaria Maribel Cortés sobre la creciente demanda de viviendas fuera de la ciudad

miércoles, 13 de julio de 2022, 16:10 h (CET)

Durante los últimos años, la tendencia en el mercado inmobiliario respecto a las áreas de preferencia para vivir ha ido cambiando. El resultado es una creciente demanda de viviendas fuera de la ciudad.

Este cambio en la demanda inició con mayor fuerza al inicio de la pandemia y confinamiento, donde cada vez más compradores buscaban adquirir su vivienda en lugares más alejados de la urbe. Sin embargo, la tendencia no ha cambiado y actualmente aún se mantiene. En cuanto a Valencia, la mayor demanda fuera de la ciudad fueron los pisos en Massamagrell, donde la inmobiliaria Maribel Cortés es una de las principales de la zona.

La demanda de viviendas fuera de la ciudad sigue en aumento este 2022 en Valencia Cuando inició la pandemia en el año 2020, se comenzaron a dictar medidas de confinamiento para evitar el virus, dado que las ciudades eran, por lo general, los principales focos de contagio en un país, en este caso en España. Por esta razón, en el mercado inmobiliario se comenzó a notar un cambio, en el que comenzaba una creciente demanda de viviendas fuera de la ciudad, principalmente por la sensación de seguridad que ofrecía estar en zonas más abiertas y naturales. La mayor parte de esta demanda se daba hacia zonas que, aunque estaban fuera de las ciudades principales como Valencia, no se ubicaban tan lejos de la misma. Sin embargo, de alguna manera, muchas personas han redescubierto la belleza de estas áreas y el número de quienes prefieren adquirir o construir sus casas apartadas de la urbe continúa creciendo aún en este 2022.

Una inmobiliaria referente en toda la zona de Massamagrell Una de las áreas que más ha cobrado relevancia en esta nueva tendencia inmobiliaria ha sido el municipio valenciano de Massamagrell, donde actualmente se encuentra la firma inmobiliaria Maribel Cortés. Esta es una empresa especializada en la gestión, compra y venta de pisos en todo Massamagrell, que se ha convertido en todo un referente de la zona.

La firma cuenta con una amplia oferta de propiedades como viviendas nuevas y de segunda mano, fincas y chalets, tanto allí como en toda la provincia, disponibles para atender la demanda de las personas que deseen vivir en este lugar. Además de eso, está compuesta por un equipo de profesionales jóvenes y expertos, que se caracterizan entre otras cosas, por ser dinámicos y por tener un objetivo claro en común, el de satisfacer la demanda y las necesidades de sus clientes.

En el sitio web de Maribel Cortés se puede mirar en detalle todos los inmuebles de los que dispone, tanto urbanos como rústicos. Cada uno cuenta con una completa descripción de sus características, imágenes de la propiedad así como toda la documentación relativa a dichos inmuebles. También les ofrece el servicio de tramitar la financiación con las mejores condiciones del mercado.



