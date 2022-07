Ordatic continúa con su internacionalización llegando a Brasil Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 15:52 h (CET)

Ordatic es el channel manager para los restaurantes que hacen #delivery. La startup, consigue una gestión conjunta de todos los canales de delivery, plataformas de venta online y riders. Los restaurantes que cuentan con esta tecnología consiguen mayor eficiencia en el delivery, ya que eliminan los errores de transcripción de pedidos y consiguen un ahorro de tiempo y dinero.

La startup de origen valenciano que nació en 2019 ha tenido un éxito rotundo en España y ya ha expandido operaciones en diversos mercados latinoamericanos. En 2020, su software de automatización de pedidos cruzó el Atlántico para desembarcar en México, Colombia y Ecuador continuando su internacionalización en 2021 en Chile y Costa Rica.

Ordatic abre sus operaciones en Brasil El crecimiento de esta foodtech no se detiene y ahora han anunciado la consolidación de sus operaciones en Brasil. En la nación carioca, han participado recientemente en la feria Fispal Food Service, que se realizó en la ciudad de São Paulo. Allí se presentaron como una solución innovadora para el sector de la alimentación fuera del hogar.

Los portavoces de la firma, explicaron que ya habían tenido una primera incursión en la nación sudamericana. Y están viviendo una aceptación y crecimiento muy grande en todos los países que operan, con más de 20 partners estratégicos.

La edición 2022 de Fispal se llevó a cabo entre el 7 y el 10 de junio y se reunieron las más importantes empresas del sector. Sus operaciones en Brasil significan un paso más en el propósito de avanzar en todo el continente.

La capa tecnológica para restaurantes y cocinas ocultas Ordatic es un software que integra los pedidos que reciben restaurantes y dark kitchens a través de canales externos. Las solicitudes se envían directamente al Terminal de Punto de Venta (TPV) del comercio para gestionar el cobro y el pedido de forma automática.

El principal beneficio de Ordatic, es que consigue una digitalización y automatización de todo el proceso de delivery ahorrando costes de personal en la gestión del delivery, ya que los mismos no tendrán que preocuparse por aceptar y transcribir pedidos, pudiendo utilizar ese tiempo en atender a los clientes presentes en el restaurante. De esta manera, los negocios se vuelven más productivos y eficientes.

El software de Ordatic brinda la posibilidad a los usuarios de modificar los menús de sus negocios de forma unificada. De esa manera, difunden la misma información en todas las plataformas de delivery. Así mismo, el dueño del negocio puede hacer seguimiento sobre el comportamiento de las ventas para ajustar su oferta a las preferencias del consumidor de forma ágil y rentable.

Donde el delivery se ha convertido en un hábito para la población, es necesario contar con herramientas que profesionalicen este canal de venta y para ello existe Ordatic, para ayudar a restaurantes y dark kitchens a llevar el delivery al siguiente nivel.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.