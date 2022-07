Kit Digital con Asistecs, la solución a la falta de personal en restauración Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Este junio, la agencia de noticias AFP difundió un reportaje en el que cuenta la historia de Pablo González. Él es dueño de un restaurante en la localidad turística de Benidorm que tendrá que cerrar un día a la semana por falta de camareros. Un golpe duro para el negocio en pleno verano.

González explicó que puso anuncios en internet y preguntó a sus compañeros del sector de la hostelería y no tuvo éxito. Para abrir todos los días, necesitaba contratar al menos dos camareros que cubrieran los turnos necesarios. La situación de este comerciante no es aislada, asegura Asistecs. En ese contexto, una de las soluciones es solicitar Kit Digital.

Ante la falta de personal en restauración, se puede optar por la tecnología La falta de personal de restauración es un problema que preocupa a todo el sector y que amenaza con agravarse durante la entrada del verano. Esta es la temporada donde este tipo de lugares tiene mayor demanda de clientes. El problema, dice Asistecs, una empresa tecnológica especializada en soluciones digitales, es que les resulta muy difícil atraer empleados.

La razón fundamental son los salarios que el sector puede ofrecer. Según el reportaje de AFP, lo mismo está ocurriendo con lavaplatos y cocineros. Los largos horarios de trabajo y la falta de formación son otras dos variables que inciden. Asistecs asegura que en otros sectores se ha presentado el mismo problema y las empresas lo han resuelto con tecnología.

Considera que la digitalización es la respuesta para que los bares, hoteles y restaurantes aumenten su productividad y saquen el mayor provecho a la temporada veraniega. Con la transformación digital, se pueden automatizar las tareas para que no sea tan necesario contratar personal cualificado. Pero la mejor noticia para restauradores como Pablo González no es esa, sino que puede solicitar una ayuda de 6.000 euros a fondo perdido para cubrir los gastos de su transformación digital.

Solicitar Kit Digital Asistecs es una compañía de consultoría empresarial especializada en transformación digital. Abarca todos los ámbitos de la digitalización, desde la creación de una página web, hasta la automatización de todos los procesos productivos. Implanta softwares de gestión empresarial(ERP) y las integra con sistemas de gestión de relaciones con clientes(CRM), sistemas de gestión de personal, compras, inventarios, tesorería, contabilidad…

Ofrece servicios que incluyen la creación de la página web y tienda online para envíos y recogidas. Ejecuta la gestión de reservas, incluye terminales de puntos de venta (TPV) con caja de efectivo, teclado, impresora de tickets, monitor e impresora para cocina.

Lo mejor de todo es que Asistecs, como agente digitalizador del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, puede gestionar la ayuda oficial para acceder al Kit Digital. Esta permite la automatización de los procesos a un coste cero durante el primer año. Definitivamente, una solución para González y cientos de restauradores que podrán así enfrentar las exigencias de este y los próximos veranos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.