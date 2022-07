Contar del uno al dos es imposible

Palabras del Dr. Mario Sabán, que hago mías:" Alguien puede decir: “Existen infinitos números". El que dice esto tiene razón, porque uno puede contar infinitamente. Pero, si el universo donde podemos contar tiene principio y final, si yo empezara a contar los números desde el principio del universo hasta el final de universo, yo ya no podría contar más porque no hay nadie que cuente.

Es decir: de manera abstracta los números pueden ser infinitos, pero si nadie puede revelar la infinitud de los números, entonces, ¿de qué sirve la infinitud de los números? Queda la infinitud de los números metido dentro del espacio-tiempo. Entonces, si los números dependen del espacio-tiempo de que alguien los nombre, indudablemente, los números no son infinitos. Por eso es imposible llegar del uno al dos. A dos no se puede llegar nunca, ¿por qué? Porque uno tendría que contar los infinitos decimales que existen entre el uno y el dos. Por tanto, si yo tengo que contar los infinitos decimales que hay del uno al dos, nunca llegaría al dos. Ni siquiera me permitiría llegar al 1,1 porque entre el 1 y el 1,1 hay infinitos decimales. Para llegar del 1 al 2 nos tenemos que saltar millones de infinitos.

Pero como ya hemos dicho, en el infinito no habría nadie para poderlo contar. Entonces, en abstracto, la matemática puede dividir lo que la física no puede. ¿O sí? ¿se equivocó Max Planck al decir que llega un momento en que la materia no se puede dividir más?"