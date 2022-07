Ucrania mata a 15.000 civiles Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 14 de julio de 2022, 08:28 h (CET) Palabras del Youtubar mexicano “Patria Grande” que hago mías: "Ucrania mata a 15 000 civiles en Donbás, todo en silencio mediático Rusia no busca apoderarse de Ucrania, sino proteger a civiles del Donbás que sufren desde hace ocho años a manos de nacionalistas ucranianos, dice un experto.

En una entrevista concedida este viernes a la cadena HispanTV, el periodista chileno Pablo Jofré Leal ha asegurado que la estrategia militar de Rusia no busca dominar Ucrania, sino fortalecer sus posiciones, de tal manera, que las localidades de Donetsk y Lugansk, ubicadas en la región del Donbás (este de Ucrania), puedan tener autonomía e independencia. El experto ha denunciado que, desde 2014, el Donbás es escenario del conflicto entre el Ejército ucraniano y los prorrusos, y que los bombardeos de las fuerzas nacionalistas y milicianos ucranianos en esta zona han provocado la muerte de más de 15 000 personas.

Además, Jofré Leal ha considerado necesario llegar a una negociación directa entre Kiev y Moscú que, además de resguardar la vida de los civiles del Donbás, impida la adhesión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)".

