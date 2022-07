Sí, Pedro Sánchez manda mucho, pero… Domingo Sanz Lectores

jueves, 14 de julio de 2022, 08:24 h (CET) Ayer, 12 de julio, Pedro Sánchez anunció impuestos a las energéticas y a la Banca. Son las empresas privadas que más ganan con la crisis. Mientras, la pobreza sigue creciendo entre quienes trabajan y pagan al fisco.

Antes de que Sánchez terminara de hablar, los dueños de esas corporaciones privadas comenzaron a retirar capital, llegando algunos a embolsarse más dinero en un solo día del que pagarán con los nuevos impuestos en dos años. Y eso, a sabiendas de que sus empresas nunca quebrarán, pues los gobiernos siempre deciden endeudar España para poder salvar esos negocios privados.

Por tanto, queda demostrado que Sánchez es creíble y manda mucho, pues asusta a quienes podrían salir perjudicados por sus decisiones. Ni siquiera recuerdan que “del dicho al hecho hay un gran trecho”. O, traducido, que antes de que esos impuestos aparezcan en el BOE podrían convencer al presidente de que no sea demasiado radical.

Sánchez manda mucho y sin recortar la democracia, pero… después vendrán las urnas y habrá que acertar, porque nadie sabe ni lo que ocultan ni hasta qué punto la voluntad popular será tergiversada por la financiación ilegal y otras trampas de algunos partidos.

En cambio, sí son conocidos los perversos efectos de la LOREG, una ley electoral que, sí o sí, hará que acaben en la basura cientos de miles de votos de los socios del PSOE en el gobierno, pues no podrán convertirse en escaños.

Tal como están las cosas, todo hace pensar que Pedro Sánchez solo podrá seguir en La Moncloa si el PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís y algún otro partido forman una coalición electoral progresista para concurrir a las próximas elecciones generales en una misma candidatura. Yolanda Díaz acaba de declarar que “nada va a romper el Gobierno porque no hay alternativa”.

Entonces, ¿no cree usted que sería decepcionante que se presentaran por separado a las elecciones los mismos partidos que han gobernado en coalición progresista durante 4 años? Sobre todo, teniendo en cuenta que son conscientes de que, si se presentan por separado, serán derrotados por Feijóo y Abascal.

