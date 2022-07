La ANC que cree en la remontada, opta por el negro Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

jueves, 14 de julio de 2022, 08:18 h (CET) La ANC, hablando de la próxima diada: «La camiseta, esta vez será de color negro, símbolo de "la lucha sin rendición». Esta sencilla manifestación de esta institución que cree en la remontada, me ha activado muchos recuerdos:



Primero, una frase de Bertrand Russell, o de Bukowski: «Aquí todo va mal, debido a que los ignorantes se sienten seguros y los inteligentes están llenos de dudas». Dentro de esta institución a menudo parece que hay pocas dudas y muchas certezas.

Segundo, una frase de Henry Ford, "El fracaso es una gran oportunidad para empezar de nuevo con más Inteligencia". Yo creo que esta entidad actuará con más inteligencia si sus objetivos pasan a ser los aceptables por las dos terceras partes de la población

Tercero. La mencionada manifestación, también me ha hecho recordar varias experiencias marcadas por este color. El negro simboliza el mal, la ilegalidad, así como la elegancia, y la autoridad. El color negro impresiona. Impresiona causando miedo y respeto. (..). Yo creo que el color negro no es el color del cordura, ni genera cordialidad, ni facilita los acordes.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

