Menéndez Pelayo Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

jueves, 14 de julio de 2022, 08:15 h (CET) Gracias a la Sra. Monserrat Cubría, por la recomendación que me hace para leer la biografía de D. Marcelino Menéndez Pelayo. El se declaraba “Católico a machamartillo” y hay que tener en cuenta que los tiempos han cambiado. En el verano de 1956, vi como se trasladaban sus restos mortales en una carroza para enterrarlos en la Catedral de Santander. Por tanto ese era el mayor trato que se le podía dar como miembro de la Iglesia Católica.

El ser humano más fraterno, pacífico, solidario, etc., es el cristiano y D. Marcelino era un ejemplo a quien seguir. Repito que los tiempos han cambiado, aquella España Católica en la que yo nací y crecí era en la que vivió D. Marcelino. Yo sigo preguntándome: ¿D. Marcelino habría fundado una Universidad como la que ahora tenemos? Desde que se fundó el actual sistema de Gobierno, (Nací en 1936), todavía estoy esperando que un político pronuncie el nombre de Dios. Muy democráticos y fraternos pero ¿El Padre dónde esta?

A D. Marcelino Menéndez Pelayo lo que tenemos que hacer los que somos católicos, es acudir a él para que interceda por esta España extraviada, que como ya no es católica, está sumergida en el caos. Esta es mi creencia que por supuesto no se puede imponer a nadie, tampoco lo impuso D. Marcelino pero sí exponerlo por si alguien lo quiere seguir.

