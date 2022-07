El molde antiadherente sin migraciones que incrementa la productividad de la industria de la panificación y bollería, por Umbrella Antiadherente

El molde antiadherente sin migraciones que incrementa la productividad de la industria de la panificación y bollería, por Umbrella Antiadherente Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 15:10 h (CET)

Desde 2014, la empresa Umbrella Technologies desarrolla y comercializa soluciones tecnológicas para el sector del pan y la repostería. En particular, la compañía se especializa en la formulación de recubrimientos que buscan que los procesos productivos ganen en sostenibilidad, productividad y salubridad. El objetivo es posibilitar la eliminación de los productos químicos, que pueden resultar contaminantes para los alimentos y el medioambiente, y alargar la vida útil de los útiles que se emplean para hornear.

Una de las áreas de mayor desarrollo de esta empresa es la creación de productos finales basados en recubrimientos cerámicos. Por ejemplo, un molde antiadherente, que cuenta con un revestimiento de Umbrella Antiadherente, no genera residuos sólidos contaminantes en su recuperación y gana en resistencia y durabilidad y requiere de un bajo y fácil mantenimiento. Por lo tanto, estos productos son respetuosos con el medioambiente y aportan un alto grado de sostenibilidad.

Los productos de Umbrella Technologies aportan eficiencia y sostenibilidad a la industria de la panificación Uno de los factores de competitividad en los sectores de panificación y bollería es la capacidad antiadherente de los utensilios que se introducen en los hornos para cocinar los productos. Cuando las bandejas o los moldes pierden esta propiedad, aumenta el coste en el proceso de fabricación porque, ante la falta de antiadherencia, las empresas se ven obligadas a gastar en desmoldantes, como grasas o en reaplicaciones constantes de antiadherentes tradicionales que degradan los moldes en cada recuperación.

Gracias a la tecnología Umbrella Antiadherente, desarrollada por Umbrella Technologies, es posible contar con un recubrimiento cerámico durable que aporte una economía circular en sus distintos ciclos de uso, permitiendo: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar. Además, el recubrimiento permite una correcta limpieza y mantenimiento solo con agua y jabones neutros, evitando el uso de productos contaminantes. Al contar con una bandeja o un molde antiadherente con esta tecnología se previene la producción de carbonilla, ya que evita su adherencia y facilita la eliminación de cualquier residuo en los utensilios, como los azúcares, chocolates, melazas, etc.

Este último punto resulta de gran importancia porque la carbonilla produce gases y humos dentro del horno que tienen un efecto contaminante y puede migrar a los alimentos. Por otra parte, el recubrimiento cerámico Umbrella Antiadherente no tiene migraciones por desprendimiento que también pueden terminar contaminado a los productos. Por lo tanto, esta tecnología hace más eficiente el proceso de horneado y es una garantía para resguardar la calidad de los alimentos.

Una solución tecnológica que ha requerido años de inversión Umbrella Technologies ha invertido durante años para desarrollar estas tecnologías en España. Hoy en día, bajo la marca Umbrella Antiadherente, ofrece una solución revolucionaria que está introduciendo cambios profundos en los sectores de panadería, bollería y afines. Además, los servicios de esta empresa y los productos antiadherentes pueden adaptarse a los requerimientos de los clientes.

Con una bandeja o un molde antiadherente que cuenta con la tecnología desarrollada por Umbrella Antiadherente es posible mejorar la eficiencia y la calidad durante los procesos de horneado industrial y evitar contaminaciones de los alimentos con restos de antiadherentes, ya que no tiene riesgos de desprendimientos.



