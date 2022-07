BlackTire sigue creciendo como una de las redes de montaje de neumáticos con más centros a nivel nacional Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La pandemia del COVID-19, cuyos efectos aún tienen repercusión a día de hoy, representó una fuerte contracción económica para varios sectores. Muchos negocios se vieron en la necesidad de adaptarse a la nueva normalidad y formular estrategias de contingencia, con el objetivo de contrarrestar los efectos adversos de esta situación.

Uno de los ejemplos más destacados en ese sentido es el taller BlackTire, una de las redes de talleres mecánicos en España más grandes, la cual, gracias a sus estrategias y visión de mercado, en la actualidad, sigue creciendo a pesar de la pandemia, a través de sus más de 700 talleres de mecánica automotriz distribuidos entre España y Portugal.

Estrategias de expansión digital que han generado un amplio crecimiento Una de las estrategias que ha llevado a los talleres BlackTire a mantener este crecimiento, pese a los fuertes efectos de la pandemia, es la ampliación y digitalización de sus canales de atención en la comercialización, montaje y revisión de neumáticos, su principal especialidad. Sus clientes, a través del móvil, portátil u ordenador, pueden conectarse al portal web de esta marca y encontrar el taller más cercano a su ubicación, para adquirir sus neumáticos o tramitar una revisión de forma segura, rápida y 100 % online.

Esta conectividad les ha permitido adaptarse a las circunstancias de la pandemia y se ha convertido en una fortaleza que, a día de hoy, los lleva a destacar frente a la competencia. Esta cualidad se combina con la variedad y calidad características de esta red de talleres, que cuenta con un extenso catálogo de neumáticos, con varios modelos y tamaños en algunas de las mejores marcas, así como una completa gama de servicios mecánicos, con herramientas de diagnóstico electrónico multimarca, para resolver los problemas de cualquier vehículo.

Una marca que crece junto con sus asociados BlackTire es un emprendimiento nacido en 2012, año en el que suma a su red los primeros 64 talleres de los 727 que la conforman actualmente, lo cual hace de esta, la tercera red de talleres mecánicos más numerosa en España. Esta expansión se ha dado a base de una sinergia con los diferentes servicios en el sector, lo que les ha permitido expandirse por todo el territorio peninsular y sumar a diversos talleres a su proceso de crecimiento, en el cual comparten con ellos las habilidades, fortalezas y el know how que llevan a esta marca a destacar en el mercado.

Su crecimiento se basa en un enfoque de compromiso, apoyo y formación para sus talleres asociados, con el objetivo de que se conviertan en líderes del sector dentro de su área de cobertura. Además, su sentido de sinergia ayuda a generar alianzas estratégicas con otros servicios complementarios, como seguros de vehículos, respecto de los cuales cuentan con una amplia variedad de pólizas, a través de colaboraciones que favorecen las ventas cruzadas, incrementan la facturación del taller y ayudan a generar una profunda fidelidad por parte de sus clientes.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.