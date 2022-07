¿Dónde comprar máquinas alimentarias con todas las garantías de calidad?, por Innotec Emprendedores de Hoy

Mantener los alimentos en excelentes condiciones para su consumo no depende únicamente de la estandarización en su manipulación, sino también de la calidad de los equipos donde se tratan y almacenan. Bajo esta premisa, los negocios que hacen parte de la industria alimentaria necesitan invertir en maquinaria de excelente calidad, con la cual puedan ofrecer productos en condiciones óptimas a sus clientes y adquieran ventajas competitivas con respecto a otras empresas del sector.

Teniendo en cuenta este panorama, Innotec, una compañía líder en la comercialización de máquinas alimentarias especializadas en la industria cárnica, láctea y de conservas, se propuso incluir en su catálogo modelos y referencias de las marcas más reconocidas del sector, con el objetivo de ofrecer a sus clientes soluciones efectivas para el tratamiento y mantenimiento de los alimentos que producen o distribuyen.

Comercialización de máquinas para la industria alimentaria Esta compañía cuenta con equipos especializados para la elaboración, envasado y etiquetado de productos cárnicos, así como para el tratamiento y almacenamiento de lácteos, pescado, panadería y conservero. Todas las máquinas alimentarias que tienen en stock cumplen con los más altos estándares europeos de seguridad e higiene y están fabricadas con mecanismos de última tecnología.

Además de distribuir maquinaria nueva, Innotec también ofrece un servicio especializado de compra y venta de equipos de ocasión, con el cual gestionan la comercialización de aparatos usados, cuyo periodo de uso no disminuya su capacidad operativa. También ofrecen un servicio de asesoría a tiendas distribuidoras que deseen comercializar su maquinaria de forma física o virtual, de manera que puedan vincular a Innotec como su proveedor de confianza. Todos los equipos que comercializa y distribuye esta compañía cuentan con precios muy competitivos, lo que les ha permitido diversificar su cartera de clientes y aumentar su número de ventas.

Trayectoria y confianza a nivel internacional Innotec es una empresa con más de 35 años de experiencia en la industria alimentaria y dispone de más de 6.000 m² de instalaciones, distribuidos en almacenes, salas de exposiciones, show rooms y talleres. La compañía cuenta con sedes en la zona norte, levante, centro y sur de España, así como con bodegas en Alemania, Países Bajos, Francia, Polonia e Italia. En ese contexto, posicionada entre los líderes en la comercialización de maquinaria alimentaria en Europa, esta compañía invita a todos los interesados en sus productos a que consulten su página web y conozcan todos los equipos que comercializa, los cuales gozan de todo el cuidado que brinda la empresa y de la satisfacción de sus clientes.



