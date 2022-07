¿Cómo preparar la bolsa para el hospital imprescindible para la madre?, por We are mammas Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

El día del parto es un momento especial e inolvidable para todas las madres. Por lo general, las mujeres que dan a luz están en el hospital o en casas de maternidad por un período de entre 1 y 5 días. Para afrontar esas jornadas de la mejor manera es conveniente preparar con anticipación todos los elementos necesarios.

Según las especialistas de la marca de productos para el postparto y la lactancia We are mammas, las madres suelen pensar más en las necesidades del bebé que en las de ellas mismas durante esos días. Por este motivo, es conveniente equipar una bolsa para el hospital con todo lo necesario para afrontar ese momento con comodidad.

¿Qué necesita una madre el día del parto? A partir de la experiencia de distintas madres, We are mammas presenta los elementos imprescindibles para la madre el día del parto. En primer lugar, es necesario tener a mano toda la documentación requerida en estos casos, como la tarjeta sanitaria, el DNI, el plan de parto y la carpeta con toda la documentación del embarazo.

Después, es importante poder crear un ambiente agradable. Algunas mujeres recurren a la aromaterapia, mientras otras prefieren algún tipo de música relajante. Aquí no hay opciones mejores o peores, ya que depende de cada persona. A su vez, durante las primeras horas de trabajo de parto es práctico disponer de una camiseta grande o camisón cómodo que sea fácil de poner y sacar. Todas las prendas deben cumplir con esta última condición y que, además, se pueda mojar.

Otros elementos imprescindibles en la bolsa para el hospital son el bálsamo de labios, una diadema, banda o gomas para el pelo, compresas de maternidad, packs de frío-calor para aliviar el dolor perineal y bragas cómodas y con algo de sujeción para el postparto. Por último, las madres que deseen hacer lactancia materna deben contar con ropa cómoda que permita esta acción y bálsamo para los pezones.

Artículos imprescindibles para después del parto Por lo general, las madres están más cómodas con bragas descartables los primeros 2 días después del parto. También es importante que tengan la cantidad suficiente de compresas de algodón orgánico, ya que el sangrado suele ser abundante. Asimismo, la ropa cómoda nunca está de más. Las zapatillas anchas son ideales si los pies están hinchados y, para el día de la vuelta a casa, es necesario disponer de un cambio de vestimenta cómodo.

Las futuras madres que deseen acceder a más consejos sobre cómo preparar la bolsa para el hospital para el día del parto y las jornadas siguientes pueden entrar al blog de We are mammas, donde encontrarán información útil y detallada al respecto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.