La máquina que utilizan algunos de los hosteleros de éxito

jueves, 14 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Una de cada tres personas utilizan la moneda como un medio de pago más habitual, según datos publicados en el 2021 por el Banco de España. Debido a esto, es recomendable que los establecimientos tengan un sistema de gestión de efectivo.

Dichas tecnologías abarcan todas las medidas que un negocio o empresa realiza para administrar las entradas y salidas de dinero. El objetivo es mantener un estado financiero óptimo.

En estos casos, la empresa Telsystem, con amplia experiencia en el sector, ofrece varios sistemas de gestión de efectivo avanzados.

¿Cuáles son las ventajas que brinda el sistema de gestión de efectivo? Los procesos automatizados proporcionan importantes beneficios a las empresas a corto y medio plazo. Los sistemas de gestión de efectivo ayudan a que las empresas puedan dejar a un lado los problemas que conlleva la manipulación del dinero, para dedicar más tiempo a otros aspectos y tareas económicas.

Este procedimiento mejora la experiencia de pago, ya que el tiempo para cobrar se acorta y, como consecuencia, se reducen las colas de clientes. El sistema de gestión de efectivo también permite la entrega del cambio exacto, minimizando las pérdidas de dinero por devolución incorrecta y evitando los errores en el arqueo de las cajas. Asimismo, las tecnologías más avanzadas son capaces de detectar billetes falsos.

Otra ventaja que ofrece el sistema es que está diseñado a prueba de manipulaciones. El personal que realiza el cobro no tiene acceso al dinero. De esta manera, se reduce el riesgo de robo.

¿Qué tipo de establecimientos se benefician con una solución integral de gestión de efectivo? El objetivo de la gestión de efectivo es optimizar los recursos disponibles y aumentar la productividad del negocio. Para las nuevas empresas y las pymes, este sistema adquiere una importancia mayor, ya que si la situación financiera no es buena, existe riesgo de quiebra. Esta tecnología permite conocer la posición diaria de la tesorería y realizar conciliaciones bancarias. Además, posibilita la generación de estrategias para garantizar el funcionamiento a futuro de la empresa.

La compañía Telsystem ofrece un servicio de gestión de efectivo de última tecnología. Además, la empresa cuenta con soluciones integrales para sectores como la hostelería y para comercios minoristas como supermercados, farmacias, estancos, pastelerías y gasolineras.

Asimismo, el personal certificado brinda asistencia en los requerimientos que pueden presentarse, como la instalación de aplicaciones de software y mantenimientos preventivos de máquinas de gestión de efectivo.

Hoy en día, una correcta gestión de efectivo permite que el servicio brindado por las empresas sea de calidad y excelencia. Además, una eficiente administración garantiza una mayor liquidez para el negocio.



